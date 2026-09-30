مستند پرتره «ماندانا» ساخته می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، مستند پرتره «ماندانا» به کارگردانی احسان شاهکوه و تهیه‌کنندگی مشترک جواد راهزانی و احسان شاهکوه، پروانه ساخت دریافت کرده و به زودی وارد مراحل تولید می‌شود.

«ماندانا» اثری شخصیت‌محور است که با تمرکز بر زندگی و تجربه‌های شخصیت اصلی، به جهان پرندگان وحشی، پدیده شکار و رابطه انسان با طبیعت می‌پردازد.

این مستند تلاش می‌کند به‌جای ارائه روایتی صرفاً گزارشی و آماری، ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست‌محیطی این موضوع را در قالب یک پرتره مستند بررسی کند.

شاهکوه و راهزانی پیش‌تر تهیه‌کنندگی مشترک فیلم «قوی گنگ» را بر عهده داشته‌اند؛ اثری به کارگردانی احسان شاهکوه که جایزه ۱۰ هزار دلاری جشنواره بنیاد فرهنگ لس‌آنجلس را دریافت کرد.