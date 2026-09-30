  1. هنر
  2. سینمای ایران
۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۷

مستند پرتره «ماندانا» ساخته می شود

مستند پرتره «ماندانا» ساخته می شود

مستند پرتره «ماندانا» به کارگردانی احسان شاهکوه و تهیه‌کنندگی مشترک جواد راهزانی و احسان شاهکوه به زودی ساخته می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه‌ای پروژه، مستند پرتره «ماندانا» به کارگردانی احسان شاهکوه و تهیه‌کنندگی مشترک جواد راهزانی و احسان شاهکوه، پروانه ساخت دریافت کرده و به زودی وارد مراحل تولید می‌شود.

«ماندانا» اثری شخصیت‌محور است که با تمرکز بر زندگی و تجربه‌های شخصیت اصلی، به جهان پرندگان وحشی، پدیده شکار و رابطه انسان با طبیعت می‌پردازد.

این مستند تلاش می‌کند به‌جای ارائه روایتی صرفاً گزارشی و آماری، ابعاد انسانی، اجتماعی و زیست‌محیطی این موضوع را در قالب یک پرتره مستند بررسی کند.

شاهکوه و راهزانی پیش‌تر تهیه‌کنندگی مشترک فیلم «قوی گنگ» را بر عهده داشته‌اند؛ اثری به کارگردانی احسان شاهکوه که جایزه ۱۰ هزار دلاری جشنواره بنیاد فرهنگ لس‌آنجلس را دریافت کرد.

کد مطلب 6963521

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها