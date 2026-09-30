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۸ مهر ۱۴۰۵، ۱۲:۴۴

«مهمان تو خالی» به تماشاخانه شهرزاد می‌آید

«مهمان تو خالی» به تماشاخانه شهرزاد می‌آید

نمایش «مهمان تو خالی» نوشته ریکاردو پرییتو به کارگردانی ارغوان رشیدی، اجرای خود را در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد آغاز می‌کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای نمایش، «مهمان تو خالی» نوشته ریکاردو پرییتو به کارگردانی ارغوان رشیدی، از ۸ مهر ساعت ۱۹:۳۰ در پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد میزبان مخاطبان خواهد بود.

زهره نجار، علی نورمحمدی، امیرمحمد خسروپور و میلاد غفوری بازیگران این نمایش هستند. همچنین نیما مظاهری با صدای خود در این اثر حضور دارد.

عوامل این نمایش عبارتند از نیما مظاهری مجری طرح، ستاره مهرا دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، زهرا زارع دستیار کارگردان، حمیدرضا یدالهی طراح نور، الهه صمیمی طراح گریم، تینا آقاحسینی طراح لباس و مهران مهربان آهنگساز، هوتن عباسی مدیر صحنه، حامد مسیحا مدیر اجرایی، هستی دبیران مسئول اتاق فرمان، ملینا رنجبریان دستیار لباس، علی محرمی دستیار تهیه و نوید گرامی مدیر تولید.

طراحی و ساخت تیزر برعهده نوید گرامی، عرشیا مطلبی و ماهان زندی است و صادق نوذری طراحی پوستر را انجام داده است. بهاره فراهانی و محمدسعید جابری نیز عکاسان این نمایش هستند.

آتنا تقی‌پور روابط عمومی و ستاره مهرا تولید محتوای «مهمان تو خالی» را برعهده دارند.

«مهمان تو خالی» از ۸ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد روی صحنه می‌رود و بلیت این اجرا از طریق سایت فیدیبو آرت عرضه می‌شود.

همچنین طبق اعلام عوامل، بخشی از عواید حاصل از فروش این اجرا به خیریه «کودکان فرشته‌اند» اختصاص داده می‌شود.

کد مطلب 6963514

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