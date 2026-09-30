به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مشاور رسانه ای نمایش، «مهمان تو خالی» نوشته ریکاردو پرییتو به کارگردانی ارغوان رشیدی، از ۸ مهر ساعت ۱۹:۳۰ در پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد میزبان مخاطبان خواهد بود.

زهره نجار، علی نورمحمدی، امیرمحمد خسروپور و میلاد غفوری بازیگران این نمایش هستند. همچنین نیما مظاهری با صدای خود در این اثر حضور دارد.

عوامل این نمایش عبارتند از نیما مظاهری مجری طرح، ستاره مهرا دستیار کارگردان و برنامه‌ریز، زهرا زارع دستیار کارگردان، حمیدرضا یدالهی طراح نور، الهه صمیمی طراح گریم، تینا آقاحسینی طراح لباس و مهران مهربان آهنگساز، هوتن عباسی مدیر صحنه، حامد مسیحا مدیر اجرایی، هستی دبیران مسئول اتاق فرمان، ملینا رنجبریان دستیار لباس، علی محرمی دستیار تهیه و نوید گرامی مدیر تولید.

طراحی و ساخت تیزر برعهده نوید گرامی، عرشیا مطلبی و ماهان زندی است و صادق نوذری طراحی پوستر را انجام داده است. بهاره فراهانی و محمدسعید جابری نیز عکاسان این نمایش هستند.

آتنا تقی‌پور روابط عمومی و ستاره مهرا تولید محتوای «مهمان تو خالی» را برعهده دارند.

«مهمان تو خالی» از ۸ مهر ۱۴۰۵، ساعت ۱۹:۳۰ در سالن شماره ۳ پردیس تئاتر و موسیقی شهرزاد روی صحنه می‌رود و بلیت این اجرا از طریق سایت فیدیبو آرت عرضه می‌شود.

همچنین طبق اعلام عوامل، بخشی از عواید حاصل از فروش این اجرا به خیریه «کودکان فرشته‌اند» اختصاص داده می‌شود.