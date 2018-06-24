  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۱

نقل و انتقالات لیگ هجدهم؛

قاضی به تیم فوتبال پیکان‌ پیوست

قاضی به تیم فوتبال پیکان‌ پیوست

مهاجم فصل گذشته پدیده با عقد قراردادی یکساله به تیم فوتبال پیکان تهران پیوست.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاضی با عقد قراردادی یکساله به تیم فوتبال پیکان تهران پیوست تا فصل آینده در جمع شاگردان مجید جلالی حاضر شود.

قاضی فصل گذشته در تیم فوتبال پدیده مشهد فوتبال بازی کرد که موفق شد ۱۱ گل به ثمر برساند.

کد مطلب 4329279
مهدی مرتضویان

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها