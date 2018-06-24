قاضی به تیم فوتبال پیکان‌ پیوست

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاضی با عقد قراردادی یکساله به تیم فوتبال پیکان تهران پیوست تا فصل آینده در جمع شاگردان مجید جلالی حاضر شود.
قاضی فصل گذشته در تیم فوتبال پدیده مشهد فوتبال بازی کرد که موفق شد ۱۱ گل به ثمر برساند.
مهاجم فصل گذشته پدیده با عقد قراردادی یکساله به تیم فوتبال پیکان تهران پیوست.
به گزارش خبرگزاری مهر، محمد قاضی با عقد قراردادی یکساله به تیم فوتبال پیکان تهران پیوست تا فصل آینده در جمع شاگردان مجید جلالی حاضر شود.
قاضی فصل گذشته در تیم فوتبال پدیده مشهد فوتبال بازی کرد که موفق شد ۱۱ گل به ثمر برساند.
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