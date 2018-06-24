انتشار دومین جلد از مجموعه «فیلسوف کوچک»

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «میتوانم یک من دیگر بسازم؟» عنوان کتابی با نویسندگی و تصویرگری ینوسکه یوشی تکه است که انتشارات افق آن را با ترجمه رضی هیرمندی برای کودکان گروه سنی «ج» منتشر کرده است.
این کتاب دومین جلد از مجموعه کتابهای فیلسوف کوچک است. کتاب «شاید سیب باشد» نوشته یوشی تکه نخستین عنوان از مجموعه «فیلسوف کوچولو» بود که سال گذشته با ترجمه رضی هیرمندی از سوی نشر افق منتشر و راهی بازار نشر شد. در این کتاب، یک روز یک پسر کوچک پس از مدرسه و هنگام ورود به خانه چشمش به یک سیب میافتد و سوالات فلسفی درباره سیب در ذهنش شکل می گیرند. «صبر کن ببینم، از کجا سیب باشد؟» پس از این سوال، همین طور سوال پشت سوال به ذهن پسر میرسد. اصلا از کجا معلوم که این میوهای که میبیند، یک گیلاس نباشد؟ شاید هم یک ماهی قرمز باشد که خود را به شکل سیب در آورده است.
نویسنده در دومین جلد از مجموعه کتابهای فیلسوف کوچک، به داستان زندگی پسر بچهای به نام کوین پرداخته؛ در این کتاب حوصله پسر کوچولوی داستان، بدجوری از انجام کارهایی که دوست ندارد مانند مشق نوشتن و مرتب کردن و مسواک زدن سر رفته و برای همین با پول تو جیبیاش یک روبات میخرد تا کارهایش را انجام دهد و او بیشتر تفریح کند. اما این تازه اول ماجراست و روبات از کوین میخواهد خودش و خصوصیات اخلاقی و رفتاری و شخصیتاش را به طور کامل شرح دهد تا بتواند مانند او رفتار کند.
مجموعه کتابهای فیلسوف کوچک، به دنبال تقویت روحیه پرسشگری و رشد تفکر خلاق در کودکان است، کودکی که بهتر میبیند و بیشتر میپرسد، برای چالشهای دنیای آینده راه حلهایی خلاقانهتر پیدا میکند.
واحد کودک و نوجوان انتشارات افق (کتابهای فندوق) کتاب «میتوانم یک من دیگر بسازم» را با شمارگان سه هزار نسخه و قیمت ۱۰ هزار تومان منتشر کرده است.
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