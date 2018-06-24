پایگاه اینترنتی دانشنامه سینمایی ایران ارزیابی شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی سازمان امور سینمایی و سمعی بصری، معاون توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی در ابتدای کارگاه تحلیل پایگاه اینترنتی دانشنامه سینمایی ایران که صبح امروز یکشنبه سوم تیر در مؤسسه رسانه های تصویری برگزار شد، گفت: فاز نخست این پایگاه اینترنتی در مدت زمان ۶ ماه آماده شده است و نقاط قوت و ضعف به تیمی که مسئولیت گردآوری آن را برعهده دارد، منتقل می شود تا در جهت رفع آن برآیند. از ایرج تقی پور که مسئولیت این پروژه را بر عهده داشت و همچنین از مهدی یزدانی که پیشنهاد راه اندازی چنین وب سایتی را داد تا ارزیابی خوبی در مورد فیلم ها صورت گیرد، تشکر می کنم. این پایگاه منبع جامعی از سینمای کشور برای انگلیسی زبانان خواهد بود.

در ادامه ایرج تقی پور مدیر این پروژه نیز گفت: امروز دنیا به سمت سایبری شدن می رود و سینما هم از آن مستثنی نیست. با توجه به اینکه مرجعی به زبان انگلیسی نداشتیم وب سایت دانشنامه سینمای ایران برای بخش بین الملل طراحی شده است.

وی با بیان اینکه اشکال بزرگ سینمای ایران این است که منابع در اختیار ما نیست، گفت: بسیاری از فیلم ها اطلاعات شان ناقص و کپی است. در تلویزیون در اوایل دهه ۶۰ اینکار را شروع کردیم و سال ها طول کشید تا اطلاعات ۲ هزار فیلم آماده شود. در ابتدا قرار است تمام فیلم های بلند سینمایی را داشته باشیم که تعداد آنها ۳ هرار و ۷۰۰ عدد است اما بعد تصمیم گرفتیم فیلم های نمایش داده شده و نمایش داده نشده را در این سایت بگذاریم.

تقی پور با بیان اینکه نسخه فارسی این وب سایت به زودی آماده می شود، یادآور شد: تمام منابع مکتوب سینمای ایران بررسی شد. کتاب جمال امید به دلیل شیوه انتخاب اسامی کم غلط ترین منبع سینمایی است و جا دارد از جمال امید نیز تشکر کنم چون کتاب او منبعی است که از آن در این وب سایت استفاده کردیم.

وی درباره فیلم های کوتاه نیز توضیح داد: تمام فیلم های کوتاه ایرانی را که در انجمن های رسمی مثل مرکز گسترش و انجمن سینمای جوان، کانون پرورش فکری ثبت شدند جمع آوری کردیم. در ۶ ماه نخست می خواستیم فاز اول را آماده کنیم، به همین دلیل تیم ۷۰ نفره روی این نرم افزار کار کردند. در فاز دوم شروع به اضافه کردن فیلم های کوتاه و کامل کردن اطلاعات فیلم ها که در جایی ثبت نشده اند، کردیم. به عنوان مثال فیلم هایی که در «هنر و تجربه» نمایش داده شده اما رد شده بودند نیز جمع آوری شده اند.

تقی پور ادامه داد: در فاز دوم اضافه کردن فیلم های کوتاهی را که در جشنواره ها شرکت کرده اند، در برنامه مان قرار داده ایم.

امین هدایتی مدیر فنی و محتوایی وب سایت «سی سینما» در توضیحاتی با بیان اینکه در همین مدت ۲ ماه حدود ۴۰۰ هزار بازدیدکننده از فیلم ها داشته ایم گفت: ۳۵ هزار پوستر و تصویر از صحنه و پشت صحنه فیلم ها در وب سایت موجود است. ۲۸ هزار نفر پروفایل دارند که شامل همه افراد از قبل از انقلاب و بعد از انقلاب است. ۲۲ ژانر در وب سایت تعریف شده است و علاوه بر آن ۳۶۰۰ فیلم بلند و ۶۵۰۰ فیلم کوتاه ثبت شده اند.

وی ادامه داد: در فاز اول ۳۰۰ بازیگر که بیشترین فیلم ها را بازی کردند وارد شدند و در فاز دوم بقیه اطلاعات در این زمینه نیز وارد و کامل می شود. فیلم ها در این سایت به ۵ بخش تقسیم شده اند. از دیگر موارد این است که در هر سال اتفاقات سینمایی را نمایش می دهد.

هدایتی همچنین گفت: هدفگذاری اولیه مان این است که فیلم های ایرانی در مرحله بالایی از سرچ قرار گیرند و این وب سایت ویکی پدیای فیلم های ایرانی باشد. بعد از رونمایی این وب سایت به عنوان ریچ کانتکت برای گوگل معرفی می شود. از دیگر اتفاقات پیدا کردن تیزرهای فیلم ها و پشت صحنه های فیلم ها است که اطلاعات آن در دست اجرا است.

لادن طاهری مدیر فیلمخانه ملی که در این جلسه حاضر بود گفت: در فاز اول باید به این پرسش پاسخ داد که مخاطبان این سایت چه کسانی باید باشند و چه کسانی می توانند بیشترین بهره برداری را داشته باشند؟ این دانشنامه باید پاسخگوی توقعات ما باشد و سرچ این وب سایت باید به گونه ای طراحی شود تا بتوانیم فیلم هایی را که در سایت های دیگر نمی توانیم پید ا کنیم، بیابیم.

علیرضا قاسم خان مدیرعامل موزه سینما نیز گفت: این وب سایت می تواند شورای علمی داشته باشد به این معنا که بگویند چه چیزهایی را از کجا می توانیم بدست آوریم. برای راه اندازی این وب سایت زحمت کشیده شده اما باید توجه داشته باشیم تا غلبه تکنولوژی کار را به جایی نبرد که مجبور شویم دائم آمار و ارقام دهیم و از محتوا باز بمانیم.

دانشجویان سینما برای تحقیق و پژوهش منبع مشخصی ندارند بنابراین راه اندازی چنین وب سایتی ضروری بود اما باید توجه داشت که هویت بصری یکپارچه در یک سایت بسیار مهم است محمدعلی صفورا عضو هیات علمی گروه انیمیشن و سینمای دانشگاه تربیت مدرس نیز گفت: دانشجویان سینما برای تحقیق و پژوهش منبع مشخصی ندارند بنابراین راه اندازی چنین وب سایتی ضروری بود اما باید توجه داشت که هویت بصری یکپارچه در یک سایت بسیار مهم است. صاحبان فیلم ها مهمترین کسانی هستند که می توانند اطلاعات این سایت را کامل کنند. دخیل کردن فیلمسازها می تواند این دایره المعارف را کامل کنند.

مسعود نجفی مدیر روابط عمومی سازمان سینمایی هم اظهار کرد: من بارها با آرشیوهای سینمایی سر و کار داشتم و روی آنها کار کردم، می‌دانم در این زمینه چه محدودیت هایی داریم و هر قدمی که در این خصوص برداشته شود ارزشمند است. اتفاق هایی اینچنینی برای کسانیکه کارهای پژوهشی انجام می دهند بسیار مفید است و امیدوارم با رفع نواقصی که مطرح شد بانک اطلاعاتی کاملی از سینمای ایران در اختیار داشته باشیم.

منوچهر شاهسواری مدیرعامل خانه سینما که در این مراسم حضور داشت، گفت: یکی از مظاهر دیجیتال اصلاح است. در کشور ما جمع آوری و حفظ اسناد کار مشکلی است. یقین دارم ایرج تقی پور با اصلاحات جدی، اینکار را در حدی که به توسعه سینمای ایران کمک کند پیش می برد زیرا اگر تنها به شکل آکادمیک باشد ارزش های خود را از دست می دهد.

وی ادامه داد: آقای تقی پور از شما می‌خواهم از ایده های محققانه غافل نشوید و تحقیق کنید که این وب سایت قرار است با سینمای ایران چه کند؟ در کار پژوهشی فعل اشتباه و عطف غلط موجب می شود تا بار علمی فرو بریزد.

خسرو نقیبی، محسن هاشمی، امیرحسین ثنایی، مهرداد فراهانی ، رزیتا فرنودی، فرانک آرتا، مریم نقیبی و علی بختیاری از جمله افرادی بودند که از سوی معاونت توسعه فناوری و مطالعات سینمایی سازمان سینمایی به عنوان کارشناس به این کارگاه دعوت شده بودند و نظرات خود را درباره پایگاه اینترنتی cic مطرح کردند.

مهدی یزدانی مدیرعامل موسسه رسانه های تصویری نیز در این جلسه حاضر بود.