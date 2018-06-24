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۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۶:۰۳

خادمی به مهر خبر داد:

نمایندگان قانع نشدند/استیضاح زنگنه پس از تعطیلات مجلس

نمایندگان قانع نشدند/استیضاح زنگنه پس از تعطیلات مجلس

عضو کمیسیون انرژی مجلس از قانع نشدن متقاضیان استیضاح وزیر نفت در پرونده کرسنت خبر داد و گفت: گزارش این موضوع برای طرح در صحن علنی به هیات رئیسه ارسال شد.

هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون انرژی از بررسی طرح استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت در این نشست خبر داد و اظهار داشت: در این جلسه با حضور آقای زنگنه و متقاضیان استیضاح موضوع مفاسد پرونده کرسنت و مشکلات ناشی از آن مطرح شد.

وی افزود: پس از اظهارات استیضاح کنندگان و دریافت پاسخ های وزیر، در نهایت به دلیل قانع نشدن استیضاح کنندگان، گزارش آن برای طرح در جلسه علنی به هیات رئیسه ارسال شد.

همچنین اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس در این خصوص خاطرنشان کرد: با توجه به تعطیلی دو هفته آینده مجلس موضوع استیضاح وزیر نفت به بعداز تعطیلات مجلس موکول می شود.

کد مطلب 4329405

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