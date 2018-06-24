نمایندگان قانع نشدند/استیضاح زنگنه پس از تعطیلات مجلس

هدایت الله خادمی عضو کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به جلسه عصر امروز کمیسیون انرژی از بررسی طرح استیضاح بیژن زنگنه وزیر نفت در این نشست خبر داد و اظهار داشت: در این جلسه با حضور آقای زنگنه و متقاضیان استیضاح موضوع مفاسد پرونده کرسنت و مشکلات ناشی از آن مطرح شد.

وی افزود: پس از اظهارات استیضاح کنندگان و دریافت پاسخ های وزیر، در نهایت به دلیل قانع نشدن استیضاح کنندگان، گزارش آن برای طرح در جلسه علنی به هیات رئیسه ارسال شد.

همچنین اکبر رنجبرزاده عضو هیات رئیسه مجلس در این خصوص خاطرنشان کرد: با توجه به تعطیلی دو هفته آینده مجلس موضوع استیضاح وزیر نفت به بعداز تعطیلات مجلس موکول می شود.