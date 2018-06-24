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۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۰۲

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

هری کین: از هت تریک مقابل پاناما خوشحالم

هری کین: از هت تریک مقابل پاناما خوشحالم

مهاجم تیم ملی فوتبال انگلیس از اینکه توانسته دروازه پاناما را در جام جهانی باز کند خوشحال است.

به گزارش خبرگزاری مهر، انگلیس در ادامه رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مصاف پاناما رفت که در پایان با نتیجه پرگل ۶ بر یک حریف را مغلوب کرد. در این بازی هری کین موفق به هت تریک شد که دوگل از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.

وی در این باره گفت: همیشه یک مسیر خاص برای پنالتی ها دارم و توپ را زمینی و در نقطه ای مشخص می زنم. معمولا پنالتی زدن را زیاد تمرین می کنم برای همین فقط یک گوشه از دروازه را انتخاب می کنم و ضربه را می زنم. از اینکه توانستم در این بازی سه گل به ثمر برسانم خوشحالم.

مهاجم تیم ملی انگلیس ادامه داد: گل سومی که زدم احتمالا یکی از شانسی ترین گل های دوران بازی ام بود، اما به عنوان یک مهاجم شما همیشه روی شانس سوار هستید و پس از زدن ضربه این شانس است که مشخص می کند چه اتفاقی برای توپ بیافتد. تا اینجای کار که شانس همراهم بوده و امیدوارم از اینجا به بعد هم خوش شانس بمانم.

کد مطلب 4329604

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