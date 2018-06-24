هری کین: از هت تریک مقابل پاناما خوشحالم

به گزارش خبرگزاری مهر، انگلیس در ادامه رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مصاف پاناما رفت که در پایان با نتیجه پرگل ۶ بر یک حریف را مغلوب کرد. در این بازی هری کین موفق به هت تریک شد که دوگل از روی نقطه پنالتی به ثمر رسید.

وی در این باره گفت: همیشه یک مسیر خاص برای پنالتی ها دارم و توپ را زمینی و در نقطه ای مشخص می زنم. معمولا پنالتی زدن را زیاد تمرین می کنم برای همین فقط یک گوشه از دروازه را انتخاب می کنم و ضربه را می زنم. از اینکه توانستم در این بازی سه گل به ثمر برسانم خوشحالم.

مهاجم تیم ملی انگلیس ادامه داد: گل سومی که زدم احتمالا یکی از شانسی ترین گل های دوران بازی ام بود، اما به عنوان یک مهاجم شما همیشه روی شانس سوار هستید و پس از زدن ضربه این شانس است که مشخص می کند چه اتفاقی برای توپ بیافتد. تا اینجای کار که شانس همراهم بوده و امیدوارم از اینجا به بعد هم خوش شانس بمانم.