وزیر کشور سه شنبه به قرقیزستان می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور اعلام کرد: رحمانی فضلی روز سه شنبه هفته جاری به بیشکک پایتخت قرقیزستان سفر خواهد کرد.

شجاعی کیاسری گفت: وزیر کشور در این سفر دو روزه علاوه بر دیدار و گفت و گو با همتای قرقیزستانی خود،‌ با جنیش رازاکوف معاون نخست وزیر و وزیر موقعیت های اضطراری این کشور نیز دیدارهای جداگانه ای خواهد داشت.

رئیس مرکز اطلاع رسانی و امور بین الملل وزارت کشور ادامه داد: در این سفر موافقتنامه همکاری های امنیتی و انتظامی بین دو کشور مورد تأیید نهایی قرار خواهد گرفت. همچنین رحمانی فضلی در این سفر از ستاد سازمان مبارزه با مواد مخدر و مقر نیروهای یگان ویژه پلیس قرقیزستان نیز بازدید خواهد کرد.

شجاعی کیاسری افزود: از دیگر برنامه های وزیر کشور در بیشکک، دیدار با ایرانیان در سفارت کشورمان خواهد بود.