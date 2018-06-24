به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های ملی فوتبال ژاپن و سنگال از ساعت ۱۹:۳۰ امروز یکشنبه در ورزشگاه اکاترینبورگ آره‌نا در گروه H جام جهانی روسیه برگزار شد که با تساوی یک- یک دو تیم در نیمه نخست به اتمام رسید.

مانه (۱۱) و واگه (۷۱) برای سنگال و اینویی (۳۴) و هوندا (۷۸) برای ژاپن گلزنی کردند.

نماینده قاره آفریقا بازی را مقتدرانه و با حملات برق آسا شروع کرد و موفق شد در دقیقه ۱۱ روی اشتباه دروازه بان ژاپن توسط مهاجم خود مانه به گل برتری برسد.

پس از این گل بازیکنان تیم ملی ژاپن که توانسته بودند در بازی نخست خود مقابل کلمبیا دست به شگفتی بزنند و پیروز میدان شوند نبض بازی را در دست گرفتند و موقعیت های زیادی را روی دروازه سنگال ایجاد کردند تا در دقیقه ۳۴ روی حرکت زیبای اینویی گل زیبایی را وارد دروازه نماینده آفریقا کنند.

پس از این گل، بازی تقریبا در وسط زمین در جریان بود تا داور بازی در سوت خود بدمد و نیمه اول به اتمام برسد.

در نیمه دوم نماینده قاره آسیا بازی تاکتیکی و رو به جلویی از خود به نمایش گذاشت. آنها موقعیت های خطرناکی هم روی دروازه نماینده آفریقا ایجاد کردند که خطرناکترین آنها ضربه فنی اینویی بود که با تیر دروازه اصابت کرد و به اوت رفت. با این حال این سنگال بود که توانست در دقیقه ۷۱ از معدود موقعیت های گلزنی خود استفاده کند و گل دوم را توسط اینویی به ثمر برساند. با این حال تیم سختکوش ژاپن دست از تلاش نکشید و موفق شد گل تساوی را پس از حملات همه جانبه خود در دقیقه ۷۸ توسط هوندا به ثمر برساند.

نماینده آسیا با این تساوی و با توجه به پیروزی در بازی نخست مقابل کلمبیا چهار امتیازی شد و سنگال هم چهار امتیازی شد تا امیدهای نخست صعود از گروه خود لقب بگیرند.

دیگر دیدار این گروه ساعت ۲۲:۳۰ بین تیم های کلمبیا و لهستان برگزار می شود.