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۳ تیر ۱۳۹۷، ۲۲:۳۳

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

سرمربی ژاپن: از ابتدا می دانستیم بازی سختی در پیش است

سرمربی ژاپن: از ابتدا می دانستیم بازی سختی در پیش است

سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن تاکید کرد از ابتدا می دانسته سنگال حریف سرسختی برای آنها خواهد بود.

به گزارش خبرگزاری مهر، ژاپن در ادامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مصاف سنگال رفت که در پایان به تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد.

«آکیرا نیشینو» در کنفرانس خبری پس از بازی گفت: می دانستیم بازی سختی در پیش است. سنگال تیمی نیست که بتوان به راحتی آن را شکست داد، اما تیم ما پس از خودن گل آرام بود و انرژی مثبت خود را حفظ کرد برای همین توانستیم دو بار بازی را به تساوی بکشانیم.

وی ادامه داد: خوب حمله کردیم و ریتم بازیمان را از دست ندادیم. تعویض هایی که کردیم به کارمان آمد و فکر می کنم زمان بندی تعویض ها عالی بود. بازیکنان اعتماد به نفس زیادی داشتند و من فکر می کردم در این بازی پیروزی را به دست خواهیم آورد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن خاطرنشان کرد: همه می خواستیم پیروز میدان باشیم، اما حریف قدرتمندی مقابلمان بود. امیدوارم این نتیجه باعث کسب پیروزی در بازی بعد شود.

کد مطلب 4329675

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