سرمربی ژاپن: از ابتدا می دانستیم بازی سختی در پیش است

به گزارش خبرگزاری مهر، ژاپن در ادامه بازی های جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مصاف سنگال رفت که در پایان به تساوی ۲ بر ۲ رضایت داد.

«آکیرا نیشینو» در کنفرانس خبری پس از بازی گفت: می دانستیم بازی سختی در پیش است. سنگال تیمی نیست که بتوان به راحتی آن را شکست داد، اما تیم ما پس از خودن گل آرام بود و انرژی مثبت خود را حفظ کرد برای همین توانستیم دو بار بازی را به تساوی بکشانیم.

وی ادامه داد: خوب حمله کردیم و ریتم بازیمان را از دست ندادیم. تعویض هایی که کردیم به کارمان آمد و فکر می کنم زمان بندی تعویض ها عالی بود. بازیکنان اعتماد به نفس زیادی داشتند و من فکر می کردم در این بازی پیروزی را به دست خواهیم آورد.

سرمربی تیم ملی فوتبال ژاپن خاطرنشان کرد: همه می خواستیم پیروز میدان باشیم، اما حریف قدرتمندی مقابلمان بود. امیدوارم این نتیجه باعث کسب پیروزی در بازی بعد شود.