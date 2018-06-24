به گزارش خبرنگار مهر، شهاب الدین گردان با عقد قراردادی در لیگ برتر هجدهم پیراهن نفتی ها را به تن می کند.

گردان که سابقه بازی در پرسپولیس، سپاهان و ذوب آهن را دارد با سپاهان قهرمانی در لیگ برتر و جام حذفی را تجربه کرده و به همراه ذوب آهن به عنوان نایب قهرمانی آسیا رسیده است.

این دروازه بان نخستین بازی ملی خود را مقابل امارات انجام داده است.

گردان فصل گذشته به عنوان دروازه بان ثابت درون دروازه پدیده ایستاد و به علت مصدومیت چند هفته از لیگ را از دست داد و در هفته های پایانی مسابقات با برطرف شدن مصدومیت دوباره به ترکیب اصلی تیمش بازگشت.