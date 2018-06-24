شماری از رهبران جهان پیروزی «اردوغان» را در انتخابات تبریک گفتند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی صباح، اواخر روز یکشنبه و در پی اعلام نتایج اولیه انتخابات که از پیروزی رئیس جمهور کنونی ترکیه حکایت می کند، شماری از سران کشورهای جهان در تماس تلفنی با «رجب طیب اردوغان» پیروزی مجدد وی را در این انتخابات تبریک گفتند.

«الهام علی اُف» رئیس جمهور آذربایجان نخستین رهبری بود که که پس از اعلام نتایج اولیه انتخابات با همتای ترکیه ای خود بطور تلفنی گفتگو کرد.

اندکی پس از آن، «باقر عزت بیگویچ» رئیس هیأت سه نفره ریاست جمهوری بوسنی و هرزگوین، «محمود عباس» رئیس جمهور فلسطین و «ادی راما» نخست وزیر آلبانی نیز به رئیس جمهور ترکیه تبریک گفتند.

«ویکتور اوربان» نخست وزیر مجارستان نیز نخستین رهبر یک کشور عضو اتحادیه اروپا بود که در تماس تلفنی با اردوغان، موفقیت وی در انتخابات را تبریک گفت.

«نیکلاس کوتزیاس» وزیر امور خارجه یونان و «ممدی توره» وزیر خارجه گینه نیز در تماس تلفنی با «مولود چاوش اوغلو» همتای ترکیه ای خود موفقیت حزب «عدالت و توسعه» را در انتخابات پارلمانی تبریک گفتند.

گفتنی است که با شمارش تقریباً ۸۰ درصد آراء در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه، پیش بینی می شود که اردوغان با کسب ۵۴.۴ درصد پیشتاز و برنده نهایی این انتخابات اعلام شود.

در مقابل، «محرم اینجه» نامزد حزب جمهوریخواه خلق ترکیه و رقیب اصلی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری این کشور توانست ۲۹.۸ درصد آراء را نصیب خود سازد.

«ممنون حسین» رئیس جمهور پاکستان و «شوکت میرضیایف» رئیس جمهور ازبکستان نیز پیروزی اردوغان در این انتخابات را تبریک گفتند.

«الکساندر ووچیچ» رئیس جمهور صربستان و «آرام آتشیان» ، اسقف اعظم و رهبر مذهبی اقلیت ارامنه ترکیه نیز این پیروزی را به رجب طیب اردوغان تبریک گفتند.



همچنین «اسماعیل هنیه» رئیس دفتر سیاسی جنبش مقاومت اسلامی حماس پیروزی اردوغان در انتخابات ریاست جمهوری ترکیه را به وی تبریک گفت.



رئیس حزب «جنبش ملی گرا» ترکیه- متحد عدالت و توسعه- نیز پیروز«ائتلاف خلق» را تبریک گفت و آن را یک پیروزی با افتخار و روز انتخابات را یک روز تاریخی خواند.