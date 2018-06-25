  1. هنر
  2. سینمای ایران
۴ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۵

مراسم افتتاحیه «خاله قورباغه» برگزار شد

مراسم افتتاحیه «خاله قورباغه» برگزار شد

مراسم افتتاحیه اکران فیلم سینمایی «خاله قورباغه» به کارگردانی افشین هاشمی در پردیس باغ کتاب برگزار شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاحیه اکران فیلم موزیکال و مفرح «خاله قورباغه» به کارگردانی افشین هاشمی و تهیه‌کنندگی فرشته طائرپور شب گذشته یکشنبه ۳ تیر با حضور اصحاب رسانه، عوامل فیلم، چهره‌های سینمایی و بچه‌های شان در پردیس سینمایی باغ کتاب تهران برگزار شد.

در این مراسم علاوه بر کارگردان، تهیه‌کننده، جمعی از عوامل فیلم، سینماگران و اهالی رسانه به همراه فرزندان شان حضور داشتند.

این برنامه با حضور عروسک‌های «خاله قورباغه»، «سمسارباشی»، «گلپری»، «حکیمه باجی»، «سلطان»، «دوپس» و «کرکرتاهه» با شکل و شمایل های متفاوت شان برگزار شد که حال و هوای متفاوتی نسبت به سایر برنامه‌های افتتاحیه داشت و با استقبال گرم کودکان روبرو شد.

همه بچه‌ها پیش از ورود به سالن، بادکنک‌هایی با تصویر عروسک‌های فیلم هدیه گرفتند و با عروسک‌های فیلم عکس یادگاری گرفتند.

بازیگران مهمان در مراسم نیز این‌بار در نقش والدین همراه کودک، چهره جدیدی برای عکاسان داشتند.

فرشته طائرپور گفت: خیلی خوشحالم که امشب این سالن پر از بچه‌هایی است که همراه والدین اهل سینمای‌شان برای دیدن فیلم آمده‌اند. این فیلم، هم فضایی پرخاطره برای بچه‌های دهه ۶۰ دارد و هم برای بچه‌های دهه ۹۰، امید به ایجاد فضای جدید در سینمای کودک خواهد داشت.

طائرپور همچنین از حضور مادرش که منبع قصه‌های دوران کودکیش و آشنایی با شخصیت خاله قورباغه بوده تشکر کرد.  

افشین هاشمی هم با اشاره به اینکه خودش بچه ندارد، عنوان کرد: من بچه ندارم اما بچه‌ها را دوست دارم و این فیلم را به همه بچه‌ها تقدیم می‌کنم.

ترانه علیدوستی و دخترش حنا، احمد مسجدجامعی، سیدمحمود رضوی و فرزندانش، غلامرضا موسوی و نوه‌اش، غزل شاکری، شهراد بانکی، محمدحسین فرح‌بخش، روح‌الله حجازی و دخترش، محمد لقمانیان و پسرش، نازنین بیاتی، الهام پاوه نژاد و دخترش، رامین صدیقی، نادره ترکمانی، طاها افشین، مارال فرجاد، قاسم قلی پور، حسین حقیقی، نوید محمودی، غلامرضا فرجی و تعدادی از تهیه کنندگان عضو «اکت» و ... از چهره‌های حاضر در این مراسم بودند.

پخش فیلم «خاله قورباغه» بر عهده حوزه هنری و زمان آن ٨٥ دقیقه است که از ۶ تیر با سرگروهی سینما آزادی روی پرده می‌رود.

کد مطلب 4330335

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها