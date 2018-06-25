مراسم افتتاحیه «خاله قورباغه» برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، افتتاحیه اکران فیلم موزیکال و مفرح «خاله قورباغه» به کارگردانی افشین هاشمی و تهیهکنندگی فرشته طائرپور شب گذشته یکشنبه ۳ تیر با حضور اصحاب رسانه، عوامل فیلم، چهرههای سینمایی و بچههای شان در پردیس سینمایی باغ کتاب تهران برگزار شد.
در این مراسم علاوه بر کارگردان، تهیهکننده، جمعی از عوامل فیلم، سینماگران و اهالی رسانه به همراه فرزندان شان حضور داشتند.
این برنامه با حضور عروسکهای «خاله قورباغه»، «سمسارباشی»، «گلپری»، «حکیمه باجی»، «سلطان»، «دوپس» و «کرکرتاهه» با شکل و شمایل های متفاوت شان برگزار شد که حال و هوای متفاوتی نسبت به سایر برنامههای افتتاحیه داشت و با استقبال گرم کودکان روبرو شد.
همه بچهها پیش از ورود به سالن، بادکنکهایی با تصویر عروسکهای فیلم هدیه گرفتند و با عروسکهای فیلم عکس یادگاری گرفتند.
بازیگران مهمان در مراسم نیز اینبار در نقش والدین همراه کودک، چهره جدیدی برای عکاسان داشتند.
فرشته طائرپور گفت: خیلی خوشحالم که امشب این سالن پر از بچههایی است که همراه والدین اهل سینمایشان برای دیدن فیلم آمدهاند. این فیلم، هم فضایی پرخاطره برای بچههای دهه ۶۰ دارد و هم برای بچههای دهه ۹۰، امید به ایجاد فضای جدید در سینمای کودک خواهد داشت.
طائرپور همچنین از حضور مادرش که منبع قصههای دوران کودکیش و آشنایی با شخصیت خاله قورباغه بوده تشکر کرد.
افشین هاشمی هم با اشاره به اینکه خودش بچه ندارد، عنوان کرد: من بچه ندارم اما بچهها را دوست دارم و این فیلم را به همه بچهها تقدیم میکنم.
ترانه علیدوستی و دخترش حنا، احمد مسجدجامعی، سیدمحمود رضوی و فرزندانش، غلامرضا موسوی و نوهاش، غزل شاکری، شهراد بانکی، محمدحسین فرحبخش، روحالله حجازی و دخترش، محمد لقمانیان و پسرش، نازنین بیاتی، الهام پاوه نژاد و دخترش، رامین صدیقی، نادره ترکمانی، طاها افشین، مارال فرجاد، قاسم قلی پور، حسین حقیقی، نوید محمودی، غلامرضا فرجی و تعدادی از تهیه کنندگان عضو «اکت» و ... از چهرههای حاضر در این مراسم بودند.
پخش فیلم «خاله قورباغه» بر عهده حوزه هنری و زمان آن ٨٥ دقیقه است که از ۶ تیر با سرگروهی سینما آزادی روی پرده میرود.
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