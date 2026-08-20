به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عمر البخیتی» با تبریک پیروزی‌های نیروهای مسلح یمن در دفاع از کشور گفت: این نیروها از ۲۰ ژوئیه تاکنون معادله «محاصره در برابر محاصره» را در برابر عربستان تثبیت کرده‌اند.

سخنگوی دولت یمن افزود: نیروهای مسلح با جلوگیری از عبور ۴۸ کشتی از دریای سرخ و دریای عرب و هدف‌قراردادن ۸ کشتی نفتی دیگر، موفق شده‌اند محاصرهٔ دریایی کاملی علیه عربستان اعمال کنند.

او اقدامات نظامی اخیر را واکنشی به چهار سال تعلل ریاض و پایبند نبودن به تعهدات توافق کاهش تنش دانست و از عربستان خواست از اجرای «دیکته‌های آمریکا و اسرائیل» دست بردارد.

وی همچنین نیروهای مسلح یمن را «حافظ حاکمیت یمن» توصیف کرد و گفت این نیروها در برابر هرگونه نقض حاکمیت یمن، دست بلند کشور برای مقابله با متجاوزان هستند.

سخنگوی دولت یمن در ادامه گفت: ریاض گزینه دیگری جز پذیرش مطالبات مردم یمن ندارد.