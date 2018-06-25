عضویت افتخاری خانه تئاتر شیراز به دکتر گشتاسبی اهدا شد

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از ظهر دوشنبه در این دیدار که با حضور رحیم هودی، رئیس هیات مدیره، حسین قهرمانی مدیر عامل، علی ثابت، بازرس و نوید جعفری مدیر روابط عمومی خانه تئاتر شیراز برگزار شد.

رحیم هودی پیشکسوت تئاتر با اظهار خوشحالی و امیدواری از حضور یک چهره فرهنگی همانند دکتر گشتاسبی در مجموعه فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز اظهار امیدواری کرد که حضور ایشان همانند دوران حضور در دانشگاه که منشا فعالیت های فرهنگی و هنری بیشماری بوده است، باعث رشد و اعتلای فرهنگ و هنر در شیراز شود.

گشتاسبی راد با قدردانی از حضور هنرمندان خانه تئاتر، تشکیل این نهاد صنفی با حضور هنرمندان متخصص را گامی موثر در جهت بهبود فعالیت های نمایشی فارس دانست و اظهار امیدواری کرد که فعالیت های متقابل خانه تئاتر شیراز و سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری باعث اعتلای هرچه بیشتر فرهنگ و هنر در شیراز شود.

حسین قهرمانی، مدیر عامل خانه تئاتر نیز در خصوص برگزاری این جشنواره گفت: برگزاری این جشنواره با توجه اهداف اصلی آن که توجه به شیراز به عنوان شهری فرهنگی و ادبی می تواند در فرهنگ سازی بهتر و همچنین توجه هرچه بیشتر به جاذبه های گردشگری و فرهنگی شیراز موثر و مفید باشد.

علی ثابت، بازرس خانه تئاتر حضور دکتر گشتاسبی در این سمت را به فال نیک گرفت و افزود: حضور یک چهره علمی و فرهنگی باعث مسرت و شادمانی تمامی اهالی فرهنگ و هنر شیراز خواهد بود که همواره با روی گشاده پذیرای هنرمندان و فرهنگوران بوده است.

در ادامه این نشست طرح برگزاری جشنواره بزرگ تئاتر بهار نمایش مورد بحث و بررسی قرار گرفت و خانه تئاتر شیراز بر اساس تفاهم نامه منعقد شده با سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز به عنوان مجری طرح این جشنواره معرفی گردید.

در ادامه جلسه موارد مختلفی ازجمله تشکیل شورای سیاست گذاری جشنواره متشکل از مدیران فرهنگی، اعضای خانه تئاتر و هنرمندان صاحب نظر و همچنین بررسی بخش های مختلف جشنواره اعم از نمایش های صحنه ای، خیابانی، آیینی و سنتی، تعزیه، دانش آموزی، رادیویی و نمایشنامه نویسی مورد بررسی قرار گرفت.

همچنین استفاده از تمام توان هنرمندان در زمینه های اجتماعی، فرهنگی، مذهبی، بومی، هنری و گردشگری از جمله موارد مطرح شده در این نشست بود که در خاتمه مقرر شد پس از برگزاری نخستین جلسه شورای سیاست گذاری طی جلساتی طرح جامعه و فراخوان این جشنواره تنظیم و منتشر شود.

سپس، نوید جعفری، مدیر روابط عمومی خانه تئاتر شیراز ضمن قدردانی از توجه مجموعه سازمان فرهنگی و اجتماعی شهرداری شیراز به مقوله فرهنگ و هنر و فعالیت هنرمندان تئاتر در خصوص نیاز هنرمندان تئاتربرای تبلیغات شهری همانند استفاده از بیلبورد و پانل های ویژه تبلیغات، بنر و استند در سطح شهر و... برای تبلیغات تئاتر پیشنهاداتی را مطرح کرد که با مساعدت رئیس سازمان فرهنگی اجتماعی شهرداری شیراز مقرر شد پس از بررسی طرحی جامعی برای استفاده هنرمندان از فضاهای تبلیغاتی شهرداری بصورت همکاری متقابل تنظیم گردد.

همچنین علی نیری، مدیر گردشگری سازمان فرهنگی و اجتماعی از ایجاد غرفه های گردشگری در مراکز گردشگری پر بازدید خبر داد و افزود: این مراکز آماده همکاری با گروه های نمایشی جهت تبلیغ و عرضه بلیط نمایش ها با هماهنگی خانه تئاتر شیراز خواهند بود.

این در حالیست که فعالیت های نمایشی و آموزش تئاتر در فرهنگسراها به خانه تئاتر شیراز واگذار شد.

آموزش تئاتر در فرهنگ سراهای شیراز یکی دیگر از مواردی بود که دکتر گشتاسبی با اشاره به جلسه ای که با مدیران فرهنگسراها برگزار شده بود به آن اشاره کرد که طبق هماهنگی های صورت گرفته و همچنین در راستای بهبود سطح آموزش تخصصی و فنی تئاتر برگزاری دوره های نمایشی در فرهنگسراها ، فعالیت های نمایشی و برنامه ریزی آن به خانه تئاتر شیراز واگذار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان جلسه و با حضور اعضا لوح سپاس و عضویت افتخاری خانه تئاتر شیراز توسط استاد رحیم هودی به دکتر ابراهیم گشتاسبی راد اهدا شد.