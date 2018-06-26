مسعود معمار سرپرست دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت بازسازی سالن های تئاتری مجموعه تئاتر شهر به خبرنگار مهر گفت: طراحی های لازم برای بازسازی سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر تا پایان هفته جاری آماده و برآورد لازم برای این فاز از بازسازی ارایه می شود و بعد از ارایه برآورد می توانیم کار بازسازی را شروع کنیم.

وی درباره مدت زمان مورد نیاز برای بازسازی سالن چهارسوی مجموعه تئاتر شهر، اظهار کرد: سالن چهارسو نیاز به بنایی ندارد و بازسازی به لحاظ دکوراتیو است و بخش هایی نظیر صندلی ها و سیستم نور تعویض می شود که برای انجام این امور حدود یک تا یک ماه و نیم زمان نیاز است.

سرپرست دفتر طرح های عمرانی وزارت ارشاد درباره وضعیت صدور پروانه ساخت اداره برنامه های تئاتر که پیش از این اعلام کرده بود به دلیل تعیین مبلغ بالا از سوی شهرداری تهران هنوز صادر نشده است، یادآور شد: مبلغ تعیین شده بسیار بالا بود و ما نامه ای را به معاونت هنری وزارت ارشاد ارایه دادیم و طی آن خواستار رایزنی معاونت هنری با شهرداری تهران شدیم تا بتوانند به دلیل اینکه قرار است این ساخت و ساز در عرصه فرهنگی انجام شود، مبلغ را کمتر کنند.

معمار در پایان تاکید کرد: در انتظار رایزنی معاونت هنری وزارت ارشاد با شهرداری تهران هستیم تا با کمتر شدن مبلغ تعیین شده، بتوانیم پرداخت را برای صدور پروانه ساخت انجام دهیم و کار تخریب و بازسازی اداره تئاتر آغاز شود.