فیش چندصد میلیونی شهرداری تهران برای صدور پروانه ساخت اداره تئاتر

مسعود معمار سرپرست دفتر طرح های عمرانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی درباره وضعیت ادامه بازسازی مجموعه تئاتر شهر در سال ۹۷ به خبرنگار مهر گفت: قرار است امروز سه شنبه ۱۸ اردیبهشت جلسه ای را با مدیرکل هنرهای نمایشی درباره ادامه بازسازی مجموعه تئاتر شهر داشته باشیم که بعد از این جلسه نحوه ادامه بازسازی و مراحل آن مشخص می شود.

وی درباره وضعیت ساخت و ساز بنای قدیمی اداره برنامه های تئاتر که چند سالی است متروکه شده است، عنوان کرد: تمامی امور مربوط به سند مالکیت و همچنین طرح ها و نقشه های لازم انجام شده است و در حال حاضر منتظر صدور پروانه ساخت از سوی شهرداری تهران هستیم.

سرپرست دفتر طرح های عمرانی وزارت ارشاد افزود: شهرداری بابت صدور پروانه ساخت برای اداره تئاتر، فیش چندصد میلیون تومانی صادر کرده است.

معمار یادآور شد: پرداخت این مبلغ برای دریافت پروانه ساخت برای ما بسیار سخت است و به همین دلیل به معاونت امور هنری وزارت ارشاد مراجعه کردیم تا با رایزنی معاونت هنری با شهرداری تهران این فیش بر اساس تعرفه فرهنگی محاسبه شود.

وی در پایان تاکید کرد: به محض اینکه پروانه ساخت صادر شود کار تخریب بنای قدیمی و ساخت و ساز بنای جدید اداره تئاتر را آغاز خواهیم کرد.