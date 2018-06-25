احتمال شروع تمرینات سپیدرود با سهیل حق شناس

به گزارش خبرنگار مهر، تیم فوتبال سپیدرود رشت یکی از بلاتکلیف ترین تیم های فوتبال ایران است. این تیم که قرار است دومین فصل حضورش در لیگ برتر را تجربه کند، در یک دعوای مدیریتی بین محمد نوین و جواد تن زاده با محوریت هیات فوتبال گیلان به سر می برد و در حالی که هر دو طرف ادعای رسمی بر سر مالکیت این باشگاه را دارند، هر آن ممکن است در این ارتباط یک اتفاق جدید روی دهد.

آخرین خبری که در خصوص این باشگاه به گوش می رسد این است که احتمال آغاز تمرینات این تیم از فردا در ورزشگاه شهید عضدی زیر نظر سهیل حق شناس کاپیتان سابق این تیم که از اواسط فصل گذشته به کادر فنی پیوست، وجود دارد. تمرینات این تیم در صورتی فردا آغاز می شود که اتفاق جدیدی نیفتد.