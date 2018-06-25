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۴ تیر ۱۳۹۷، ۲۲:۲۶

جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه؛

سرمربی اروگوئه: برنامه های روسیه را خنثی کردیم

سرمربی اروگوئه: برنامه های روسیه را خنثی کردیم

سرمربی تیم ملی اروگوئه فکر می کند آنها نقشه های تیم ملی روسیه را خنثی کرده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر، اروگوئه توانست در سومین بازی خود در مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه تیم ملی میزبان را با نتیجه ۳ بر صفر شکست داده و با ۹ امتیاز در صدر جدول ایستد.

اسکار تابارز در کنفرانس خبری گفت: روسیه سعی داشت ما را در گوشه گیر بیاندازد، اما نه تنها از چنین اتفاقی جلوگیری کردیم، بلکه در نیمه اول آنها را در زمینشان گیر انداخته بودیم. می توانستیم روی ضد حملات گلزنی کنیم اما موفق نشدیم. باید گل های بیشتری می زدیم. باید سریعا بهتر شویم زیرا مسابقه بعدی از راه می رسد و قطعا بازی بسیار سختی خواهد بود. نتیجه پیروزی و صدر نشینی در گروه لذت بخش است.

کد مطلب 4330757

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