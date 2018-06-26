بازتاب عملکرد تیم ملی فوتبال در نشست سخنگوی دولت

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدباقر نوبخت که امروز سه شنبه در نشست خبری هفتگی خود با خبرنگاران حضور داشت، صحبت هایش را با تحسین عملکرد تیم ملی فوتبال در رقابت های جام جهانی ۲۰۱۸ آغاز کرد.

وی گفت: مسابقات جام جهانی فرصتی برای ارزیابی نمادهای ملی ایرانیان است. اولین نمادی که در این رخداد جهانی قابل ارزیابی بود، موضوع عِرق ملی تیممان بود که نشان داد از این نظر قابل تقدیر و حتی قابل تقدیس است.

این مقام مسئول در هیات دولت از مجموعه تلاش های بازیکنان و کادر فنی تیم ملی فوتبال قدردانی کرد و یادآور شد: نماد دیگر حمایت ملی بود که قابل توجه است.

نوبخت همچنین تاکید کرد: نتیجه عِرق و حمایت ملی، سربلندی ملی بود و نشان دادیم با یک بازی هوشمندانه توانستیم تیم اول آفریقا را مغلوب کنیم و در مقابل تیم های بزرگ دنیا بازی خوبی ارائه کنیم.