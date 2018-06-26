دومین پیام رهبر انقلاب به تیم ملی فوتبال: پیروز و سرافراز برگشتید

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مقام رهبری در تماس با دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در روسیه، پیام رهبر معظم انقلاب به ملی پوشان فوتبال ایران را ابلاغ کرد.

متن پیام به این شرح است:

« به تیم ملی ایران بگویید: شما پیروز و سرافراز برگشتید.آفرین . انشاالله موفق باشید.»

به گزارش خبرنگار مهر، این دومین پیامی است که از طرف رهبر معظم انقلاب خطاب به ملی پوشان فوتبال و عملکرد آنها در جام جهانی ابلاغ شده است. ایشان در اولین پیام خود که بعد از دیدار تیم های ایران و اسپانیا ابلاغ شد، اعلام کردند: «بازی دیشب عالی بود؛ خدا قوت»