  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۵ تیر ۱۳۹۷، ۱۲:۲۷

در تماس با وزیر ورزش؛

دومین پیام رهبر انقلاب به تیم ملی فوتبال: پیروز و سرافراز برگشتید

دومین پیام رهبر انقلاب به تیم ملی فوتبال: پیروز و سرافراز برگشتید

دومین پیام مقام معظم رهبری در مورد تیم ملی فوتبال در جام جهانی از دفتر ایشان در تماس با وزیر ورزش ابلاغ شد.

به گزارش خبرنگار مهر، دفتر مقام رهبری در تماس با دکتر سلطانی فر وزیر ورزش و جوانان در روسیه،  پیام رهبر معظم انقلاب به ملی پوشان فوتبال ایران را ابلاغ کرد. 

متن پیام به این شرح است: 

« به تیم ملی ایران بگویید: شما پیروز و سرافراز برگشتید.آفرین . انشاالله موفق باشید.»

به گزارش خبرنگار مهر، این دومین پیامی است که از طرف رهبر معظم انقلاب خطاب به ملی پوشان فوتبال و عملکرد آنها در جام جهانی ابلاغ شده است. ایشان در اولین پیام خود که بعد از دیدار تیم های ایران و اسپانیا ابلاغ شد، اعلام کردند: «بازی دیشب عالی بود؛ خدا قوت»

کد مطلب 4331229
زینب حاجی حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها