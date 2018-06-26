سرمربی دانمارک: احمقانه بود اگر به فرانسه حمله می کردیم!

به گزارش خبرگزاری مهر، دانمارک در آخرین بازی خود از مرحله گروهی جام جهانی به مصاف فرانسه رفت که در پایان به تساوی بدون گل دست یافت.

سرمربی این تیم آگه حاریده در کنفرانس خبری گفت: تنها به یک امتیاز نیاز داشتیم و توانستیم آن را مقابل یکی از بهترین تیم های دنیا کسب کنیم. احمقانه بود اگر مقابل چنین تیمی حمله می کردیم. از کسب نتیجه صفر-صفر راضی هستیم. این یکی از سخت ترین بازی های مرحله گروهی بود. به نظر من رسیدن به مرحله حذفی بهترین اتفاقی بود که می توانست برای ما بیافتد. بازیکنان امروز عملکرد خوبی داشتند و با نظم بازی کردند. این برای ما عالی است.