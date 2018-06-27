سرمربی کرواسی: هدف صعود به عنوان تیم اول بود که انجام شد

به گزارش خبرگزاری مهر، کرواسی توانست در دور سوم از مرحله گروهی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه تیم ملی فوتبال ایسلند را با نتیجه ۲ بر یک شکست دهد و به عنوان تیم صدرنشین به مرحله بعد صعود کند.

زلاتکو دالیک در کنفرانس خبری گفت: ما سه پیروزی و نه امتیاز داریم. تفاظل گلمان هم هفت به یک است و آن یک گل را هم از روی نقطه پنالتی دریافت کردیم، برای همین خوشحالیم.

سرمربی تیم ملی کرواسی تاکید کرد: هدفمان صعود به عنوان تیم اول بود و این کار را هم کردیم. من معتقدم بازی در مرحله بعد پایان راه ما نخواهد بود. منتظر بازی روز یکشنبه هستیم تا قدرت واقعی خود را نشان دهیم. این روز برای ما روز آزمون است.