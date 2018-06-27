به گزارش خبرگزاری مهر، ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی برای افتتاح رسمی هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی (ایران و لبنان)، صبح امروز (چهارشنبه ۶ تیرماه) وارد لبنان شد و مورد استقبال محمد فتحعلی سفیر ایران در لبنان قرار گرفت.

وی که به منظور افتتاح رسمی هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی، ۶ تا ۸ تیرماه سال جاری با موضوع «ادیان و محیط زیست» به لبنان سفر کرده است، علاوه بر دیدارهای رسمی و بازدید از مراکز علمی و فرهنگی، در خصوص توسعه روابط فرهنگی و اجرایی شدن توافقات و تفاهمات فرهنگی دو کشور با مقامات این کشور تبادل نظر خواهد کرد.



این دور از گفت‌وگوی دینی بعد از ظهر چهارشنبه ۶ تیرماه با حضور و سخنرانی ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و جاثلیق آرام اول، رهبر ارامنه حوزه سیلیسی به همت مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و کلیسای ارمنی حوزه سیلیسی در آنطلیاس لبنان، افتتاح خواهد شد.



آیین اختتامیه هشتمین دور گفت‌وگوی دینی اسلام و مسیحیت ارمنی حوزه سیلیسی روز جمعه (۸ تیرماه) با حضور ابوذر ابراهیمی‌ترکمان، رییس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، حجت‌الاسلام محمدمهدی تسخیری، رییس مرکز گفت‌وگوی ادیان و فرهنگ‌های این سازمان و جاثلیق آرام کشیشیان، رهبر ارامنه حوزه سیلیسی همراه با جلسه گفت‌وگوی اسلام و مسیحیت برگزار خواهد شد.