کرمانشاه رتبه دوم کشت چغندر پاییزه کشور را کسب کرد

فرهاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، از افزایش سطح زیرکشت چغندر پاییزه استان کرمانشاه به ۶ هزار و ۳۰۰ هکتار خبر داد و اظهار کرد: کرمانشاه با این میزان سطح زیرکشت، رتبه دوم کشور را در تولید چغندر پاییزه به خود اختصاص داده است.

وی افزود: سطح زیرکشت چغندر پاییزه استان در سال ۱۳۹۳ تنها ۷۳ هکتار بود، اما با راه‌اندازی سامانه گرمسیری در منطقه سرپل‌ذهاب و اقدامات انجام‌شده، این میزان به شکل قابل توجهی افزایش یافته است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به توسعه ظرفیت فرآوری چغندر گفت: امسال علاوه بر دو کارخانه داخل استان، ۱۰ کارخانه دیگر نیز در فرآیند خرید و فرآوری چغندر منطقه مشارکت کردند و ظرفیت تولید به بیش از ۴۳۰ هزار تن رسید.

وی ادامه داد: یکی از مشکلات سال‌های گذشته در حوزه چغندر، موضوع برداشت و تأمین به‌موقع کارخانه‌ها بود، اما امسال با همکاری انجام‌شده، برداشت چغندر پاییزه در سرپل‌ذهاب در شرایط مطلوب انجام شد و پنجم مردادماه آخرین برداشت به پایان رسید.

شریفی با اشاره به پرداخت مطالبات چغندرکاران عنوان کرد: تاکنون بیش از ۷۰ درصد مطالبات کشاورزان پرداخت شده و روند تسویه مطالبات نیز ادامه دارد.

وی همچنین از مشارکت کارخانه‌های خارج از استان در پرداخت هزینه حمل محصول خبر داد و گفت: برای نخستین‌بار کارخانه‌هایی از ارومیه، اصفهان و همدان علاوه بر خرید محصول، هزینه حمل چغندر را نیز پرداخت کردند که این اقدام به تسهیل روند تحویل محصول کمک کرده است.

معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه با اشاره به افزایش رضایتمندی کشاورزان افزود: همکاری مسئولان استان و کارخانه‌های قند موجب شد امسال روند برداشت، تحویل محصول و پرداخت مطالبات با شرایط مطلوب‌تری انجام شود.

شریفی درباره قیمت چغندر قند نیز گفت: قیمت مصوب دولتی این محصول ۹ هزار و ۲۰۰ تومان تعیین شده است و چنانچه کشاورزی معتقد است حقی از وی تضییع شده، می‌تواند مستندات خود را ارائه کند تا موضوع به‌صورت جدی بررسی و پیگیری شود.

وی تأکید کرد: سازمان جهاد کشاورزی استان کرمانشاه آماده است مستندات و موارد مطرح‌شده از سوی کشاورزان را بررسی کرده و در صورت وجود تخلف یا تضییع حقوق، موضوع را از مسیرهای قانونی دنبال کند.