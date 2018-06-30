خبرگزاری مهر، گروه بین الملل- فرزاد فرهاد توسکی: ارتش سوریه طی ساعات اخیر ضربات مهلکی به گروههای مسلح مورد حمایت آمریکا و رژیم صهیونیستی وارد کرده است و مناطق مختلفی از جمله دیرداما، البستان، سیاح شرقی، الشومریه، برغوشه، المدوره، العلالی، اللجاه و بصر الحریر را در حومه شرقی درعا از گروههای مسلح آزاد کرده است. ارتش سوریه بر تله سکر مسلط شده و خطوط امداد رسانی تروریستها را میان روستاهای ام ولد و جبیب قطع کرده و بر گردان ۴۹ پدافند هوایی و مرکز تیپ ۵۲ مسلط شده است. ارتش سوریه در جریان این پیشروی ها موفق شد وارد شهرک های ابطع و داعل در حومه استان درعا شود. ارتش سوریه وارد شهرک های الکرک الشرقی و الغاریات الغربیه و الشرقیه در حومه شرقی درعا پس از انجام مصالحه با گروههای مسلح شد.

ارتش سوریه به عملیات نظامی خود در حومه شرقی درعا ادامه داد و بر شهرک های الغاریه الغربیه و الکرک الشرقی، المسیفره، الجیزه، روستای السهوه در حومه شرقی درعا پس از عقب نشینی گروههای مسلح از این شهرک ها و تحویل سلاح خود به ارتش سوریه مسلط شد.

این درحالی است که حملات هوایی به مواضع گروههای مسلح در منطقه نصیب در مرز با اردن ادامه دارد.

ارتش سوریه بر تل یطل در جاده مواصلاتی میان شرق و غرب درعا و تل الزمیطیه در غرب شهر درعا و مشرف به جاده مواصلاتی میان حومه شرقی درعا و شمالی شرقی مسلط شد و خطوط امداد رسانی میان گروههای مسلح قطع شد و شرق درعا از غرب آن قطع شد.

همزمان با جنگ، تلاش های آشتی و مصالحه سبب شد که ارتش سوریه به شهرک های ام ولد، تل الشیخ حسین، تپه های خلیف، الغاریات الغربی و الشرقیه در حومه شرقی درعا وارد شود.

از سوی دیگر گروههای مسلح در شهرک های طیبه، صیدا، ام المیاذن در حومه شرقی و جنوب شرقی درعا موافقت خود را با تحویل سلاح به ارتش و ورود به روند آشتی اعلام کرده اند و ساکنان در مناطقی که در آن مصالحه صورت گرفته است در حمایت از ارتش سوریه و بشار اسد شعار سر دادند. تاکنون ارتش سوریه بیش از ۶۰ روستا و شهرک را در حومه شرقی و جنوبی از طریق عملیات نظامی که از چند روز قبل شروع کرده، آزاد کرده است.

شهرک بصر الحریر یکی از مراکز مهم و اصلی تروریستهای جبهه النصره در حومه شرقی درعا محسوب می شود. ارتش سوریه با این پیروزی خطوط امداد رسانی تروریستها را حومه شمال شرقی به جنوب شرقی درعا قطع کرد.

حملات برق آسای ارتش سوریه به گروههای مسلح و تروریستی سبب شده است که تانک و تسلیحات زیادی به دست ارتش سوریه بیافتد و علاوه بر غنایم زیاد ارتش سوریه، گروههای مسلح و تروریستی از مقابل ارتش سوریه می گریزند.

بر اساس آخرین گزارش ها، تروریستهای جبهه النصره در برابر ارتش سوریه از هم فروپاشیده اند. عملیات زمینی با پوشش هوایی تروریستهای جبهه النصره را دچار فروپاشی کرده است. عملیات در محور الحراک-الکرک-المسیفره ادامه دارد و جاده ازرع-السویداء پس از ۷ سال بازگشایی شده است جاده ازرع-السویداء پس از ۷ سال بازگشایی شده است.

بشار اسد رئیس جمهور سوریه اخیر در گفتگویی که با یک رسانه روسی انجام داد؛ گروههای مسلح در جنوب غرب سوریه شامل درعا، قنیطره و حوران را میان دو گزینه مصالحه مشابه آنچه در غوطه شرقی دمشق رخ داد یا درگیری نظامی قرار داد و اعلام کرد که راهکار سومی در کار نیست.

به نظر می رسد که با عملیات ارتش سوریه در جنوب سوریه تکلیف این مناطق با راهکار نظامی سریع رقم بخورد به ویژه که تروریستهای معمولا تا زمانی که تحت فشار قرار نگیرند به مصالحه تن نمی دهند.

انتخاب سهیل الحسن ژنرالی که ملقب به ببر است برای فرماندهی نیروهای عملیات کننده در جنوب سوریه نشان دهنده این است که دمشق قصد دارد خیلی سریع اوضاع نظامی را در جبهه جنوب به نفع خود رقم بزند به ویژه که ژنرال معروف سوری در هر نبردی شرکت کرده، شکست نخورده است. وی ژنرالی است که هنگامی که نبرد گره می‌خورد با تصمیمات و شجاعت تمام سرنوشت نبرد را به سود ارتش سوریه رقم می زند.

این در شرایطی است که تاریخ مصرف منطقه کاهش تنش در جولای ۲۰۱۷ تمام شده است و اینکه بحث از منطقه کاهش تنش در این منطقه می شود قابل اعتنا نیست و از سویی جبهه النصره و گروه موسوم به خالد بن ولید وابسته به داعش در زمره گروههای مسلح مشمول همین منطقه کاهش تنش هم نمی شود و در فهرست تروریسم هستند.

نکته قابل توجه دیگر شانه خالی کردن آمریکا از گروههای مسلح است که به اعتراف فرماندهان گروههای مسلح، واشنگتن با صراحت کامل به آنها گفته است که در هر عملیات ارتش سوریه دخالت نظامی به نفع آنها نخواهد ش نکته قابل توجه دیگر شانه خالی کردن آمریکا از گروههای مسلح است که به اعتراف فرماندهان گروههای مسلح، واشنگتن با صراحت کامل به آنها گفته است که در هر عملیات ارتش سوریه دخالت نظامی به نفع آنها نخواهد شد. این موضع گیری آمریکا یادآور حرفهای جان کری وزیر خارجه اسبق آمریکا به فعال سوری در لندن در حدود دو سال قبل است که گفت« آیا می خواهید که ما به خاطر شما با روسها وارد جنگ شویم؟».

هدف ارتش سوریه از نگاه کارشناسان امور نظامی سیطره بر جاده بین الملی میان دمشق با مرزهای اردن و گذرگاه بین المللی نصیب در اسرع وقت است. این کارشناسان پیروزی سریع در این جبهه را بعید نمی دانند به ویژه با توجه به شانه خالی کردن آمریکا از حمایت گروههای مسلح و تمایل اردن برای بازگشت حاکمیت گذرگاهها به دمشق و مهیا شدن شرایط برای بازگشت یک میلیون و نیم آواره سوری که در اردن هستند به سوریه. به ویژه که این آوارگان به باری سنگین بر دوش امان از نظر امنیتی و سیاسی تبدیل شده اند و بازگشایی گذرگاه میان دو کشور حدود ۴۰۰ میلیون دلار در سال نصیب اردن می کند.

درباره واکنش رژیم صهیونیستی به این عملیات نیز باید گفت که قواعد درگیری فرق کرده است و زمان آنچه برتری نظامی اسرائیل خوانده می شد، تمام شده است و زورگویی های تل آویو در واکنش انتقام جویانه سریع نیز کاهش یافته است یا حداقل حقایق میدانی این گونه است.

حدود ۱۲ هزار نفر از افراد مسلح در جنوب سوریه با راهکاری که روسیه در برابر آنها برای حرکت به سوی ادلب گذاشته بود، مخالفت کردند. سئوالی که ذهن تحلیلگران را به خود مشغول کرده، این است که آیا هنگامی که گروههای مسلح با آتش سنگین هوایی، توپخانه ای و زمینی ارتش سوریه روبرو شوند به جنگ ادامه می دهند یا اتوبوس ها برای انتقال آنها آماده است.

به نظر می رسد که باید نقش گروههای مسلح معارضان سوری را در آستانه تمام شدن اگر نگوییم تمام شده تلقی کرد. آمریکا و همپیمانان منطقه ای پس از بهره برداری لازم از این گروهها دیگر نیازی به آنها ندارند.

ابعاد راهبردی نبرد جنوب سوریه

عملیات نظامی ارتش سوریه در جنوب سوریه دارای ابعاد راهبردی برای سوریه و متحدانش است و مهمترین ابعاد راهبردی آن عبارت است؛

-دولت آمریکا طی هفته های گذشته کوشید که با شیوه های دروغین و مانور داردن نه تنها به دنبال وقت کشی برای جلوگیری از شروع عملیات نظامی باشد بلکه مهمتر از آن به دنبال امتیازی گیری از سوریه و متحدانش بود اما راه به جایی نبرد.

-دمشق با هماهنگی متحدان خود اعلام کردند که طرحهای خصمانه ای که دستاوردهای نظامی راهبردی ارتش سوریه با حمایت محور مقاومت و روسیه در طی سالیان گذشته آنها را با شکست روبرو کرده است؛ آمریکا و متحدانش و در راس آنها رژیم صهیونیستی از طریق مذاکرات امان نمی توانند آن اجرایی کنند و همه حمایت های گسترده مالی و تسلیحاتی از گروههای تروریستی در جنوب سوریه و دیگر مناطق بی فایده است.

- تصمیم دمشق برای عملیات نظامی در جنوب سوریه در شرایط پیچیده اوضاع در واقع تاکید بر حرفهای بشار اسد است که همه مناطق تحت کنترل دولت سوریه درخواهد آمد تصمیم دمشق برای عملیات نظامی در جنوب سوریه در شرایط پیچیده اوضاع در واقع تاکید بر حرفهای بشار اسد است که همه مناطق تحت کنترل دولت سوریه درخواهد آمدو این تصمیمی برگشت ناپذیر است.

اما سئوالی که برخی ناظران امور سوریه مطرح می کنند این است که چرا آمریکا به این نتیجه رسید که باید ازحمایت گروهای مسلح در سوریه دست بردارد. از نگاه این ناظران؛ دولت آمریکا طی سالیان گذشته متوجه شد که دمشق و محور مقاومت در کنار روسیه قصد ندارد از آزادسازی همه مناطقی که تحت سیطره گروههای تروریستی است به هر اندازه که ائتلاف تحت رهبری آمریکا با باج گیری، فشار و دخالت نظامی به دنبال خدشه وارد کردن در تصمیم دمشق باشد، ذره ای عقب نشینی کند.

نکته دیگر اینکه موازنه نظامی در سوریه به گونه ای است که ارتش سوریه و متحداش در راستای شکست تروریسم و خارج کردن اراضی تحت اشغال تروریستها از دست این گروهها با جدیت گام بر می دارند و به تحرکات واشنگتن و متحدانش توجهی ندارند.

ارتش سوریه عزم جدی بربازگردانیدن جنوب به آغوش این کشور دارد و در این راه از تحرکات رژیم صهیونیستی برای بالا بردن روحیه تروریستها پس از تلفات سنگین آنها در برابر ارتش سوریه نیز نمی تواند راه به جایی ببرد. ارتش سوریه با سرعت در حال پیشروی است و تروریستها فقط می گریزند و ادوات نظامی خود را پشت سر خود برجای می گذارند.