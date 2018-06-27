نامه ۱۸۵ نماینده مجلس به روحانی برای تغییر تیم اقتصادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدرضا پور ابراهیمی در خصوص طرح مجلسی ها برای ترمیم کابینه دولت تصریح کرد: با توجه به اولویت های امروز نظام اجرایی کشور در حوزه اقتصادی و ضرورت اهتمام جدی ارکان نظام، امروز پیگیری مطالبات اقتصادی مردم به شکلی خاص نیازمند اهتمام است.

وی با اشاره به بررسی های مجلس شورای اسلامی و همچنین با استناد به گزارش های بخش های مختلف کشور در حوزه اقتصادی، افزود: این بررسی ها حاکی از آن است که تیم اقتصادی دولت به دلایل مختلف، تیمی چابک، هماهنگ و تخصصی برای حل مشکلات و مسائل اقتصادی کنونی کشور نیست.

پورابراهیمی ادامه داد: امروز از جانب رؤسای کمیسیون های تخصصی مجلس نامه ای با امضای ۱۸۵ تن از نمایندگان خدمت رئیس جمهور ارسال شد.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در خصوص محتوای این نامه تصریح کرد: این نامه مبنی بر ضرورت بازنگری و ایجاد تغییرات جدی در تیم اقتصادی دولت است که قاعدتا باید شرایط متفاوتی را در مواجهه با مشکلات اقتصادی امروز کشور فراهم کند.

وی افزود: جنس مردان اقتصادی امروز دولت باید با جنس جنگ اقتصادی همخوانی داشته باشد و قاعدتا با گفتار و زبان نرم و توصیه های اخلاقی مشکلات مردم حل نخواهد شد.

پورابراهیمی خاطرنشان کرد: تیم اقتصادی دولت باید به عنوان فرماندهان اقتصادی در مجموعه مسئولیت های خود با اراده و عزمی جدی در کنار نگاه تخصصی به میدان بیاید.

وی با اشاره به عملکرد تیم اقتصادی دولت گفت: امروز مجلس به شکلی جدی به این موضوع ورود کرده است لذا با توجه به انتقادات رئیس جمهور در برخی مباحث و نشست هایشان نسبت به تیم اقتصادی کابینه، ضرورت تغییر تیم اقتصادی دولت در شرایط کنونی امری کاملا ضروری است.