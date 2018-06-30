سال گذشته مطب پنج پزشک در استان تعطیل شد

به گزارش خبرگزاری مهر، امام‌بخش قائدی افزود: این تعداد شامل سه پزشک عمومی و دو پزشک متخصص بود که به دلیل تخطی از قوانین با آنها برخورد و مطب آنها تعطیل شد.

وی بیان داشت: بررسی و نظارت بر نسخه‌های دارویی پزشکان با همکاری ریاست دانشگاه علوم پزشکی، برخی از اعضای هیئت علمی دانشگاه و نماینده سازمان نظام پزشکی انجام می‌گیرد.

قائدی تصریح کرد: در صورت تخلف به ویژه در تجویز بیش از حد و نرمال آنتی‌بیوتیکهای گران قیمت با پزشکان متخلف برخورد شده و حتی منجر به تعطیلی مطب آنها می‌شود.

وی افزود: تعدادی از داروخانه‌ها نیز به دلیل فروش داروهای تاریخ گذشته، گرانفروشی و دیگر عوامل سال گذشته جریمه و توبیخ شدند.

قائدی اظهار داشت: هر ماه داروخانه‌های شهرستانهای استان را مورد بازدید قرار می‌دهیم و داروخانه‌های مرکز استان نیز هر ماه دو بار مورد بازدید قرار می‌گیرند.

معاون غذا و داروی دانشگاه علوم‌پزشکی استان افزود: با داروخانه‌هایی که مسئول فنی نداشته باشد، داروی قاچاقی توزیع کنند و یا داروهای بدون لیبل‌ یا تقلبی داشته باشند، جریمه می شوند.