اجرای ۸۴۶ طرح ارتقای امنیت اخلاقی در لرستان

به گزارش خبرنگار مهر، سردار حاجی محمد مهدیان نسب ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران با اشاره به اینکه ارتقای فرهنگ عفاف و حجاب با رویکرد بهبود امنیت اخلاقی در دستور کار پلیس است، اظهار داشت: ۲۵ مرکز مشاوره مددکاری و یک مرکز مشاوره برای تحکیم بنیان خانواده در سطح استان در این رابطه فعالیت می کنند.

وی با بیان اینکه عفت زدایی از جامعه چشم انداز فعالیت های دشمنان است، تصریح کرد: سال گذشته ۴۰۰ هزار نفر با برگزاری کارگاه های آموزشی در مدراس، دانشگاه ها و... به صورت چهره به چهره در خصوص عفاف و حجاب آموزش دیده اند.

فرمانده انتظامی لرستان با تاکید بر اینکه با استفاده از پلیس افتخاری و نیروهای زن پلیس در حوزه تذکر لسانی امر به معروف و نهی از منکر فعالیت می شود، افزود: ۶۰ افسر مجرب در ۱۴ محور در خصوص امر به معروف و نهی از منکر اقدامات لازم را انجام می دهند.

سردار مهدیان نسبت با اشاره به اینکه رویکرد گشت های امنیت اخلاقی ما تذکر لسانی است، مگر در مواردی که جرایم مشهود در منظر پلیس انجام شود، یادآور شد: ۸۴۶ طرح ارتقای امنیت اخلاقی را در استان اجرا کرده ایم.