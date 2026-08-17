ترامپ عمان را تهدید به بمباران کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا روز دوشنبه در گفتگو با فاکس نیوز در پاسخ به سوالی درباره مذاکرات ایران و عمان درباره کنترل تنگه هرمز تهدید کرد که اگر عمان مانع واشنگتن شود، کشورش آن را به شدت بمباران خواهد کرد.

رئیس جمهور متوهم آمریکا درباره پایان مهلت ۶۰ روزه تفاهم نامه اسلام آباد حرف زد و بار دیگر آرزوهای ضد ایرانی خود را تکرار کرد. او بار دیگر مدعی شد که کانال ارتباطی با ایران وجود دارد. ترامپ همچنین ادعا کرد که در مورد ایران عجله‌ و جدول زمانی مشخصی ندارد و ایران باید تسلیم شود! ایران باید پرچم سفید را بالا ببرد.

ترامپ با وجود انتقادها و فشارهای شدید داخلی و خارجی به دلیل جنگ ایران مدعی شد: انتخابات میان‌دوره‌ای هیچ تاثیری بر دیدگاه من در مورد ایران ندارد. آنها پوکربازان خوبی هستند اما دارند می‌میرند.

رئیس جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد: یک کانال ارتباطی مخفی با مقامات سپاه پاسداران ایران وجود دارد و من عجله‌ای ندارم. ما در حال مذاکره مستقیم با مقامات سپاه پاسداران هستیم. محاصره دریایی آمریکا همچنان فشار اقتصادی جدیدی را بر ایران وارد می‌کند.

ترامپ که به دلیل طولانی شدن جنگ و بسته شدن تنگه هرمز به دنبال راه گریزی از جنگ است با وجود اذعان رسانه ها و مقامات آمریکایی به کاهش ذخایر تسلیحاتی و تجهیزات دفاعی کشورش مدعی شد: ما زرادخانه بزرگی از سلاح‌های میان‌برد داریم که در صورت نیاز می‌توانیم در آینده از آنها استفاده کنیم. آنچه تاکنون از ذخایر تسلیحاتی خود استفاده کرده‌ایم، ناچیز است.

این ادعاها در حالی مطرح می شود که سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز وجود هرگونه مهلت ۶۰ روزه در متن تفاهم اسلام‌آباد را تکذیب کرد و گفت: ایران تحت فشار یا مهلت زمانی، سیاست‌های خود را تنظیم نمی‌کند و بر اساس منافع ملی تصمیم می‌گیرد.

ترامپ در بخش دیگری از سخنانش مدعی شد که به نظر او بهتر است که از سیاست و امور داخلی اسرائیل دور بماند و افزود: اسرائیل نباید در حال حاضر به غزه حمله کند. حماس موافقت کرد که سلاح‌های خود را زمین بگذارد. ما کانال ارتباطی متفاوتی با حماس داریم و در نهایت آنها سلاح‌های خود را کنار می‌گذارند.

او درباره انتخابات پارلمانی آتی در اراضی اشغالی نیز افزود: معتقدم مناسب‌تر است که از انتخابات اسرائیل دور بمانم اما ممکن است از شخصی حمایت کنم.