به گزارش خبرنگار مهر، سردار موسی حسینی ظهر دوشنبه در نشست خبری با حضور اصحاب رسانه و خبرنگاران در ستاد فرماندهی انتظامی استان سمنان، با بیان اینکه پلیس نماد نظم و قانون است، اظهار کرد: نیروی انتظامی برای انجام مطلوب وظایف خود نیازمند آگاهی‌بخشی و اطلاع‌رسانی به جامعه است.

وی افزود: اصحاب رسانه تکمیل‌کننده فعالیت پلیس در مسیر تولید امنیت و امید در جامعه هستند و اگر پلیس شبانه‌روز با تمام توان در حوزه اجرای قانون و تأمین امنیت فعالیت کند، اما این اقدامات در جامعه رسانه‌ای امروز انعکاس مناسبی نداشته باشد، بخش مهمی از این تلاش‌ها به نتیجه مطلوب نمی‌رسد.

فرمانده انتظامی استان سمنان با بیان اینکه فعالیت انتظامی برای تولید امنیت دارای شاخصه‌های مختلفی است که رسانه یکی از بخش‌های مهم آن محسوب می‌شود، تصریح کرد: نیاز مبرمی داریم که اصحاب رسانه در عرصه تولید امنیت در کنار نیروی انتظامی قرار گیرند و با اطلاع‌رسانی مناسب، جامعه را در جریان مسائل مرتبط قرار دهند.

نقش رسانه‌ها در پیشگیری از وقوع جرم

حسینی با اشاره به نقش آگاهی‌بخشی رسانه‌ها در کاهش و پیشگیری از وقوع جرم گفت: بسیاری از مسائل و آسیب‌های اجتماعی با آموزش و افزایش آگاهی خانواده‌ها قابل پیشگیری است.

وی افزود: یکی از مهم‌ترین رسالت‌های نیروی انتظامی و همچنین کارکردهای رسانه، پیشگیری از وقوع جرم است و این موضوع در حوزه آسیب‌های اجتماعی از جمله سرقت، اعتیاد و سایر آسیب‌ها بیشتری پیدا می‌کند.

فرمانده انتظامی استان سمنان از رسانه‌های استان خواست در حوزه اطلاع‌رسانی و آگاهی‌بخشی درباره آسیب‌های اجتماعی ورود جدی‌تری داشته باشند و بیان کرد: تبیین مسائل مرتبط با آسیب‌های اجتماعی می‌تواند به ارتقای سطح آگاهی جامعه کمک کند.

حسینی با بیان اینکه در برخی موارد ورود جدی رسانه‌ها به حوزه آگاهی‌رسانی موجب پیشگیری از بروز مشکلات و دشواری‌ها برای خانواده‌ها شده است، خاطرنشان کرد: ارتقای همکاری و تعامل میان فرماندهی انتظامی استان و رسانه‌ها در استان سمنان از جمله رویکردهای ما است.