حسین رستمی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: چهارمین دوره کشوری پهپاد M30T جستجوگر امداد و نجات با میزبانی جمعیت هلال‌احمر خراسان‌شمالی تا ۳۱ مردادماه برگزار می‌شود.

وی افزود: این دوره با حضور تیم‌هایی از ۱۵2 استان کشور و سازمان امداد و نجات جمعیت هلال‌احمر برگزار خواهد شد و شرکت‌کنندگان در بخش‌های مختلف مرتبط با به‌کارگیری پهپادهای جستجوگر در عملیات امداد و نجات، به تبادل تجربه می‌پردازند.

سرپرست جمعیت هلال‌احمر خراسان‌شمالی ادامه داد: استان‌های آذربایجان غربی، اردبیل، البرز، ایلام، چهارمحال و بختیاری، خراسان رضوی، خراسان جنوبی، خراسان‌شمالی، فارس، کهگیلویه و بویراحمد، لرستان، مرکزی، هرمزگان، یزد و بوشهر به همراه سازمان امداد و نجات در این دوره حضور خواهند داشت.

وی بیان کرد: برگزاری این دوره با هدف ارتقای سطح مهارت و آمادگی نیروهای عملیاتی در استفاده از فناوری‌های نوین، توسعه توانمندی‌های تخصصی در حوزه جستجو و نجات و بهره‌گیری مؤثرتر از ظرفیت پهپادها در عملیات امدادی انجام می‌شود.

رستمی با اشاره به اهمیت استفاده از فناوری‌های نوین در عملیات امداد و نجات گفت: میزبانی این دوره فرصتی برای انتقال تجربیات، ارتقای دانش تخصصی و تقویت توان عملیاتی نیروهای هلال‌احمر است.