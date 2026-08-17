اصفهان ۶ جاروب مکانیزه جدید به ناوگان نظافت شهری اضافه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی اسحاقیان از افزوده شدن ۶ دستگاه جاروب خیابانی جدید به ناوگان این سازمان خبر داد و اظهار کرد: این تجهیزات با هدف افزایش توان عملیاتی در نظافت مکانیزه معابر اصلی شهر به کار گرفته می‌شوند و برای جمع‌آوری خاکروبه و ضایعات سطح خیابان‌ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.

وی ارزش هر دستگاه جاروب خیابانی را ۸۱ میلیارد و ۳۳۳ میلیون و ۳۳۳ هزار و ۳۳۳ ریال اعلام کرد و افزود: ارزش مجموع ۶ دستگاه خریداری‌شده به ۴۸۸ میلیارد ریال می‌رسد.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان با تشریح مشخصات فنی این تجهیزات اظهار کرد: هر یک از جاروب‌های جدید به مخزن ۶ مترمکعبی مجهز است و عملیات جمع‌آوری خاکروبه و ضایعات خیابانی از طریق سامانه مکش و فن دارای پره‌های ضدسایش انجام می‌شود.

اسحاقیان ادامه داد: این تجهیزات بر روی شاسی‌هایی با ظرفیت ۶ و پنج‌هشتم تن مستقر شده‌اند و نیروی محرکه مورد نیاز سامانه جاروب از طریق موتور جانبی و سیستم PTO تأمین می‌شود.

وی با اشاره به تجهیزات پیش‌بینی‌شده برای شرایط اضطراری بیان کرد: جاروب‌های جدید دارای سامانه اضطراری تخلیه هستند که امکان بالا بردن کابین نخاله را در شرایط اضطراری فراهم می‌کند. همچنین برای ارتقای ایمنی عملکرد دستگاه، Safety/Relief Valve در ساختار تجهیزات پیش‌بینی شده است.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان حجم مخزن آب هر دستگاه را ۱۵۰۰ لیتر اعلام کرد و گفت: موتور جانبی این جاروب‌ها از نوع دیزل ۶ سیلندر است که نیروی مورد نیاز برای فعالیت سامانه‌های مختلف دستگاه را تأمین می‌کند.

اسحاقیان همچنین به قابلیت‌های سامانه مکش این تجهیزات اشاره کرد و افزود: سیستم مکش واندرهوز جاروب‌های جدید به بوم پنوماتیک مجهز شده است و این قابلیت، امکان استفاده مؤثرتر از دستگاه را در فرآیند جمع‌آوری خاکروبه و ضایعات معابر فراهم می‌کند.

وی در تشریح تجهیزات مربوط به شست‌وشوی دستگاه‌ها خاطرنشان کرد: سامانه شست‌وشوی جاروب‌های جدید به پمپ آب فشارقوی و سری لانسر مجهز است و نازل‌های پاشش نیز از نوع کاردکی استنلس استیل طراحی شده‌اند.

مدیرعامل سازمان خدمات موتوری شهرداری اصفهان با اشاره به ساختار کنترلی این تجهیزات اظهار کرد: کنترل پنل دستگاه‌ها مجموعه‌ای از تجهیزات کنترلی شامل دکمه کاهش و افزایش دور موتور، گیج کنترل فشار و گیج فشار آب را در اختیار اپراتور قرار می‌دهد.

اسحاقیان تاکید کرد: برخورداری این جاروب‌های خیابانی از سامانه‌های مکش، شست‌وشو، تخلیه اضطراری و تجهیزات کنترلی و ایمنی، امکان مدیریت دقیق‌تر عملیات و استفاده از ظرفیت دستگاه‌ها در فرآیند نظافت مکانیزه معابر شهری را فراهم می‌کند.