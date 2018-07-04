به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه آزاد، علیرضا رهایی معاون آموزشی دانشگاه آزاد اسلامی در جلسه شورای برنامه‌ریزی آموزشی و درسی این دانشگاه گفت: در این جلسه با تایید اعضای شورا تشکیل کمیته برنامه‌ریزی دروس معارف مصوب و مقرر شد یک کمیته ۹ نفره برای نظارت بر کیفیت دروس معارف در سطح واحدهای دانشگاهی تشکیل شود.

وی اظهار داشت: به دلیل تراکم بالای کار در بحث برنامه‌ریزی در سطح دانشگاه به خصوص تغییراتی که در واحدهای درسی مطرح است، امکان اینکه تمامی این موضوعات در شورای برنامه‌ریزی مطرح شود، فراهم نیست بنابراین مقرر شد شورای هماهنگی گروه های برنامه‌ریزی با ترکیب مشخص راه‌اندازی شود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد عنوان کرد: ضوابط پذیرش دانشجو در واحدهای بین‌المللی نیز در این جلسه بررسی و مشخص شد.

رهایی خاطرنشان کرد: شیوه‌نامه ادامه تحصیل همزمان در دو رشته برای داوطلبان مشمول استعدادهای درخشان مصوب و مقرر شد جزئیات آن در شورای هماهنگی گروه های برنامه‌ریزی تکمیل و به واحدها ابلاغ شود.

وی اضافه کرد: این شیوه‌نامه قبلاً در وزارت علوم و شورای عالی انقلاب فرهنگی مصوب شده بود اما اجرای این ضوابط در دانشگاه آزاد باتوجه به اینکه تمامی دانشجویان مشمول پرداخت شهریه هستند، یکی از موضوعات مهم بود.

معاون آموزشی دانشگاه آزاد گفت: مصوبات این جلسه طی دو هفته آینده با نهایی شدن جزئیات آنها در شورای هماهنگی به واحدها ابلاغ می شود.