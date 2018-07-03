صدور احکام شرکت های متخلف وارد کننده تلفن همراه تا یک ماه دیگر

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، محمدعلی اسفنانی در برنامه «گفتگوی ویژه خبری» شبکه دو سیما افزود: تا یک هفته گذشته ۴۰ شرکت وارد کننده گوشی های تلفن همراه مورد بررسی قرار گرفتند که تخلف یکی از شرکت ها به میزان پنج میلیارد تومان محرز شده است.



وی گفت: این شرکت ۱۳ هزار گوشی تلفن همراه وارد کرده که هر کدام را ۴۰۰ هزار تومان گرانتر فروخته است.



اسفنانی افزود: بر اساس قانون، شرکت های متخلف در این زمینه بین دو تا پنج برابر مبلغ گرانفروشی جریمه خواهند شد و همچنین موظف می شوند تا اضافه دریافتی ها را به خریداران بازگردانند.



وی گفت: بر اساس بررسی های صورت گرفته، یکی از شرکت ها ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه وارد کشور کرده که ۱۵ هزار دستگاه آن را فروخته و پنج هزار گوشی دیگر همراه را انبار کرده است.



رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس هم در این برنامه گفت: از ۴۰ شرکتی که وزیر ارتباطات به عنوان شرکت های وارد کننده گوشی تلفن همراه معرفی کرد، دو شرکت اول یک سوم کل ارز دریافتی برای واردات این گوشی ها را دریافت کرده است که هر دو شرکت متعلق به یک نفر است.



رمضانعلی سبحانی فر افزود: پنج شرکت اول این فهرست ۵۰ درصد و ۱۰ شرکت اول آن ۸۰ درصد ارز اختصاص یافته برای واردات گوشی تلفن همراه را دریافت کرده اند.



وی گفت: باید مشخص شود که آیا این شرکت ها مجاز به واردات گوشی های تلفن همراه بوده اند و آیا در این میان از رانت استفاده شده است یا خیر؟



رئیس کارگروه ارتباطات و صنایع ارتباطی مجلس افزود: درخواست برای واردات گوشی تلفن همراه ۵۰۰ میلیون یورو بوده که از این مبلغ ۲۲۰ میلیون یورو اختصاص یافته است، در این میان وزارت ارتباطات می گوید از مجموع مبلغ اختصاص یافته ۷۵ میلیون یورو پرداخت شده در حالی که بانک مرکزی از پرداخت ۱۲۳ میلیون یورو خبر می دهد.



سبحانی فر گفت: با استفاده از این مبلغ ۶۰۰ هزار دستگاه گوشی تلفن همراه وارد کشور شده در حالی که تنها ۳۰۰ هزار دستگاه از این تعداد در سامانه رجیستری ثبت شده و تکلیف مابقی مشخص نیست و تا کنون به بازار عرضه نشده است.



رئیس اتحادیه صنف فروشندگان دستگاه های صوتی، تصویری و گوشی تلفن همراه هم در ارتباط تلفنی با این برنامه گفت: گرانفروشی در بازار تلفن همراه از طرف شرکت های وارد کننده است زیرا این شرکت ها به لحظه قیمت ها را به دلار محاسبه می کردند و به ریال می فروختند.



ابراهیم درستی افزود: شرکتی که ۲۰ هزار گوشی تلفن همراه به کشور وارد کرده مجوز وارداتش را یک ماه پیش گرفته و بر اساس تخلفاتش می توان این شرکت را تا ۳۵ میلیارد تومان جریمه کرد.



وی گفت: درخواست ما این است تا وضعیت واردات ۴۰ شرکت اعلام شده به طور دقیق بررسی شود و متخلفان معرفی شوند تا اعتماد مردم بیشتر شود.

​

درستی افزود: نیمی از گوشی های تلفن همراه وارد شده به کشور تا کنون به بازار عرضه نشده است.