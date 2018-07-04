سرمربی کلمبیا: هر دو تیم در این مسابقه آزموده شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، کلمبیا در آخرین بازی از مرحله یک هشتم نهایی جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه به مصاف انگلیس رفت که در پایان در ضربات پنالتی با نتیجه ۳ به ۴ شکست خورد.

خوزه پکرمن در کنفرانس خبری پس از بازی گفت: جام جهانی بازی های به خصوصی مثل این را در خود دارد. مانند هر تیم دیگری که در این رقابت هاست، ما نیز با انگیزه پیروزی و صعود به مرحله بعد وارد زمین شدیم و تمام تلاش خود را برای رسیدن به این هدف به کار بستیم. بازی خیلی هیجانی و پایاپایی بود، هر دو تیم آزموده شدند و این یکی از نکات مثبت بازی بود.

پکرمن ادامه داد: تیم ما با شجاعت بازی کرد و جنگید. ما هیچ وقت مقابل حریفان کوتاه نیامده ایم. در این بازی هم ذهنیت و شخصیت خود را حفظ کردیم.