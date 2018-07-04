هیچ کدام ازمطب های مشهد دستگاه عادی ساز زباله های خطرناک ندارند

به گزارش خبرنگارمهر، ابوالفضل کریمیان صبح چهارشنبه در جمع خبرنگاران اظهار کرد: طبق بررسی های انجام شده کنار ۳۳ بیمارستان و تعداد زیادی درمانگاه، در حال حاضر ۶ هزار مطب در مشهد زباله پزشکی تولید میکنند و در این میان فقط بیمارستانها دارای دستگاه اتوکلاو برای عادیسازی زبالههای خطرناک پزشکی هستند.
وی ادامه داد: بیشتر بیمارستانها برای رفع خطر و عادیسازی زباله های پزشکی خود دستگاه اتوکلاو دارند، اما باید مشخص شود روند عادیسازی زبالههای پزشکی درست انجام شده تا شهرداری مشهد آنها را جمعآوری کند، زیرا طبق قانون پذیرفتنی نیست تنها به صرف اینکه بیمارستان بگوید زبالهها بیخطر شدهاند آنها را جمعآوری کنیم.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد اضافه کرد: براساس قانون وظیفه مدیریت زبالههای ویژه مانند زبالههای عفونی بر عهده تولید کننده است ولی از این قانون تمکین نمی شد لذا معاون دادستان مشهد در امور اجتماعی و پیشگیری از جرم به این موضوع ورود پیدا کرده و با حمایت دستگاه قضایی کارگروههایی برای دفع پسماندهای ویژه تشکیل شد.
وی تصریح کرد: براساس قانون مدیریت پسماند نظارت بر روند بیخطر شدن زبالههای بیمارستانی و سایر زبالههای ویژه و تایید آن بر عهده سازمان حفاظت از محیط زیست استان است که باید بازدیدهای دورهای انجام داده و عادی شدن زباله ها را کتبا تایید کند.
کریمیان بیان کرد: از بین ۳۳ بیمارستان، زبالههای پزشکی ۷ بیمارستان تاییدیه زباله عادی را ندارند و این در حالی است که هیچ یک از درمانگاههای شهر و حدود ۶ هزار مطب نیز که زباله پزشکی تولید میکنند، دستگاههای عادیکننده زبالههای پزشکی را ندارند.
مدیرعامل سازمان مدیریت پسماند شهرداری مشهد تصریح کرد: با توجه به این مهم یا باید این کار توسط بخش خصوصی انجام شود و یا باید هزینه آن را به شهرداری پرداخت کنند تا زبالههایشان جمعآوری شود و نظارت بر عادیسازی و بیخطر کردن زبالههای پزشکی این مراکز توسط بخش خصوصی نیز بر عهده دانشگاه علوم پزشکی و حفاظت از محیط زیست استان است.
