۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۵۶

نشست هم‌اندیشی مدیران استانی سازمان بسیج هنرمندان برگزار می‌شود

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی مدیران استانی سازمان بسیج هنرمندان روز چهارشنبه و پنجشنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه در سالن رضویه برگزار می‌شود.

این نشست با حضور مدیران ارشد سازمان بسیج مستضعفین، ریاست سازمان بسیج هنرمندان، روسای سازمان‌های استانی و مدیران سازمان مرکزی همراه خواهد بود.

هدف از برگزاری این برنامه، هم‌اندیشی در خصوص برنامه‌های هنری و ادبی سازمان و کمک به پیشبرد مطلوب برنامه‌های تخصصی و نقش آفرینی بیشتر هنرمندان بسیجی در عرصه فرهنگ و هنر و تغییر موازنه هنری و ادبی به سمت ارزش‎‌های انقلابی و اسلامی و ارتقاء توانمندی مدیریتی مدیران است.

بازدید از چندین مجموعه فرهنگی و هنری از جمله برنامه‌های جنبی این هم‌اندیشی خواهد بود.

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها