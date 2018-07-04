به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هماندیشی مدیران استانی سازمان بسیج هنرمندان روز چهارشنبه و پنجشنبه ۱۳ و ۱۴ تیرماه در سالن رضویه برگزار میشود.
این نشست با حضور مدیران ارشد سازمان بسیج مستضعفین، ریاست سازمان بسیج هنرمندان، روسای سازمانهای استانی و مدیران سازمان مرکزی همراه خواهد بود.
هدف از برگزاری این برنامه، هماندیشی در خصوص برنامههای هنری و ادبی سازمان و کمک به پیشبرد مطلوب برنامههای تخصصی و نقش آفرینی بیشتر هنرمندان بسیجی در عرصه فرهنگ و هنر و تغییر موازنه هنری و ادبی به سمت ارزشهای انقلابی و اسلامی و ارتقاء توانمندی مدیریتی مدیران است.
بازدید از چندین مجموعه فرهنگی و هنری از جمله برنامههای جنبی این هماندیشی خواهد بود.
