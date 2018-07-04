  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۳:۲۲

تمرین پرسپولیس زیر بارش باران

بارندگی در محل اردوی پرسپولیس باعث شد تا تمرین امروز سرخپوشان زیر بارش باران انجام شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، در شرایطی که سایت‌های هواشناسی پایان هفته بارانی را برای واراژدین پیش بینی کرده بودند، این اتفاق زودتر رخ داد تا سرخپوشان از شب گذشته در محل اردو شاهد بارندگی باشند که هم اکنون نیز به صورت پراکنده ادامه دارد.

بارندگی در واراژدین باعث شد تا بازیکنان صبح امروز در زمان صبحانه مقابل هتل تجمع کنند و از هوای بارانی لذت ببرند. برانکو نیز با توجه به شرایط جوی و همچنین بازی دوستانه بعدازظهر امروز، به بازیکنان اعلام کرد؛ برای تمرین نیاز به استوک نیست و کار را در سالن بدنسازی دنبال خواهند کرد. با توجه به پیش‌بینی‌های هواشناسی، در ساعات برگزاری مسابقه دوستانه امروز، بارندگی متوقف خواهد شد.

دمای هوا در حال حاضر در واراژدین ۱۸ تا ۲۰ درجه سانتیگراد است.

گفتنی است حمیدرضا گرشاسبی و محمدرضا حاجی بیگی نیز در اردوی پرسپولیس حاضر هستند.

کد خبر 4338477

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها