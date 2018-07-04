۱۳ تیر ۱۳۹۷، ۱۴:۳۸

فراخوان یک موسسه تحقیقاتی؛

اقامت داوطلبانه در «هتل آنفلونزا»/ ۳۵۰۰دلار به ازای ۱۰روز بیماری

تحقیقی برای تولید واکسن آنفلونزا به داوطلبان ۳۵۰۰ دلار وعده می دهد. این داواطلبان پس از واکسینه شدن باید به مدت ۱۰ روز در برابر ویروس آنفلونزا در یک هتل مخصوص بمانند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دیلی میل، یک موسسه تحقیقاتی به داوطلبان وعده می دهد اگر اجازه دهند به آنها ویروس آنفلونزا تزریق شود و در یک هتل بمانند، ۳۵۰۰ دلار دریافت کنند.

 این تحقیق بخشی از تلاش دانشگاه سنت لوییس برای تولید یک واکسن جهانی برای آنفلونزا است.

در همین راستا دپارتمان تحقیقات واکسن این دانشگاه در حال افتتاح اقامتگاهی ۲۴ خوابه به نام «هتل آنفلونزا» است که در آنجا افراد واکسینه می شوند و در مرحله بعد در برابر ویروس آنفلونزا قرار می گیرند.

 مهمانان این هتل در برابر انواع مختلف آنفلونزا از جمله H۳N۲ قرار می گیرند که عامل مرگ بسیاری از کودکان و نوجوانان بود.

 داوطلبان این تحقیق باید ۱۰ روز در هتل بماند. در هتل آنفلونزا امکاناتی مانند حمام خصوصی، اینترنت، تلویزیون های مسطح و پرستاران تمام وقت برای داوطلبان فراهم شده است.

محققان ادعا می کنند این واحد جدید مکانی ایده ال برای تولید واکسن جهانی آنفلونزا است.

شیوا سعیدی

