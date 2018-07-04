به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه بررسی راهکارهای موثر صرفه‌جویانه در مجموعه نهاد ریاست جمهوری با مدیران اجرایی بخش‌های مختلف نهاد، با توجه به ضرورت انجام برخی اقدامات اساسی و فوری در راستای صرفه‌جویی در مصرف انرژی، آب و برق روز چهارشنبه مورخ ۱۳ تیر به ریاست عبدالخلیل معظم زاده معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.

معظم زاده در این جلسه با اشاره به اینکه جدای از دستورالعمل‌های اداری، باید خودمان نسبت به آنچه نیاز کشور در شرایط کنونی است عمل کنیم، خاطرنشان کرد: در این راستا علاوه بر رعایت و دقت نظر در استفاده از اقلام و تجهیزات در اختیار، در همه حوزه ها و به طور خاص در زمینه صرفه‌جویی در مصرف برق، آب و انرژی برنامه‌ریزی و اقدام فوری داشته باشیم.

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری با بیان اینکه رئیس جمهور در دومین نشست سراسری هم اندیشی مدیران ارشد دولت، دغدغه‌ها و انتظارات خود از مدیران دستگاه‌های اجرایی در زمینه چگونگی استفاده از امکانات و راهکارهای صرفه‌جویی را مطرح کردند، گفت: باور ما بر این است که پیش از هر دستورالعمل و ابلاغیه و بخشنامه‌ای باید مقوله صرفه‌جویی و استفاده بهینه از امکانات در هر دستگاهی به باور قلبی کارکنان و مدیران تبدیل شده و آن‌ها نسبت به تلاش در این زمینه احساس مسئولیت داشته باشند.

وی با اشاره به جلسات متعددی که در راستای رسیدن به راهکارهای عملیاتی صرفه‌جویی بیشتر در مجموعه نهاد ریاست جمهوری در معاونت پشتیبانی و تحول اداری نهاد برگزار شده است که آثار مثبتی را نیز در پی داشته، تصریح کرد: خوشبختانه امروز اقدامات خوبی در نهاد ریاست جمهوری و تمامی زیرمجموعه‌های آن در حال انجام است که بر اساس گزارش‌ها در گام اولیه اجرا طی ۴۸ ساعت گذشته حداقل ۵۰ درصد وسایل روشنایی و دستگاه‌های مصرف کننده برق از مدار خارج شده است.

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری با اشاره به اینکه باید تلاش کنیم تا ضرورت صرفه‌جویی و تغییر در شیوه استفاده از برخی منابع تبدیل به باور اصلی در تفکر مدیران و کارکنان شود، افزود: در این صورت نه تنها کارکنان از مشاهده برخی کمبودهایی که ممکن است به وجود بیاید، شکایتی نخواهند داشت، بلکه در بسیاری از مواردی که شاید از ذهن تصمیم گیران مغفول مانده نیز پیش قدم خواهند شد.

معظم زاده با تاکید بر اینکه باید این هنرمندی را داشته باشیم که از تهدیدات محیطی، فرصتی برای رشد و بالندگی سازمانی ایجاد کنیم، اظهار داشت: متاسفانه بسیاری از اقداماتی که امروز برای صرفه‌جویی در بسیاری از دستگاه‌ها و نهادها انجام می‌شود، در واقع کارهایی است که باید در شرایط عادی نیز به انجام می رسیده، اما مورد غفلت قرار گرفته است.

وی با اشاره به ضرورت تقویت عزم، اهتمام، همدلی و همکاری بیشتر برای پیشبرد امور، گفت: باید تلاش کنیم تا استفاده بهینه از منابع و امکانات به عنوان یک رویکرد همیشگی در دستور کارمان قرار گیرد.

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری اظهار امیدواری کرد تهدیدات و شرایط محیطی، بتواند برای همه متولیان در سطوح مختلف شهروندی فرصت هوشمندی و هوشیاری ایجاد کند تا در مجموع بتوانیم از منابع کشور به خوبی بهره‌مند شده و از آنها صیانت کنیم.

معظم زاده تاکید کرد: امروز با در نظر گرفتن دیدگاهی ملی، در شرایط فعلی وظیفه همگان این است که به گونه‌ای از منابع کشور بویژه در زمینه آب، برق و انرژی استفاده کنند که دیگران از آن بی بهره نمانند.

معاون پشتیبانی و تحول اداری نهاد ریاست جمهوری همچنین ابراز امیدواری کرد که این نشست فرصتی ایجاد کند تا با بهره‌مندی از هم اندیشی و نتایج حاصل از تفکر جمعی و استفاده بهینه از ظرفیت‌های نهاد ریاست جمهوری بتوانیم امورات را آن طور که شایسته است عهده دار بوده و به انجام برسانیم.

در این جلسه مدیران اجرایی بخش های مختلف نهاد ریاست جمهوری به بیان دیدگاه‌ها و نقطه نظرات خود پیرامون ارائه راهکارها و پیشنهادات در راستای چگونگی اقدامات عملیاتی برای افزایش میزان صرفه‌جویی در حوزه های تحت مدیریت خود پرداختند.