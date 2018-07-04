همایش استانداران کشور با محوریت بررسی مسائل اقتصادی برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همایش سراسری استانداران با محوریت بررسی مسائل اقتصادی روز کشور به ریاست رحمانی فضلی وزیر کشور و با حضور هاشمی قائم مقام و معاونان وزارت کشور عصر روز چهارشنبه در محل وزارت کشور برگزار شد.

در ابتدای این همایش هاشمی قائم مقام وزیر کشور گفت: هدف از برگزاری این همایش بررسی مسائل روز کشور با نگاه اقتصادی و جمع بندی نقطه نظرات و دیدگاههای استانداران در این حوزه است.

در ادامه نشست، دین پرست، معاون اقتصادی وزیر کشور در این نشست از امضای دو تفاهم نامه بین اتاق تعاون ایران و وزارت کشور و همچنین خانه معدن ایران و وزارت کشور با حضور مدیران ارشد این دو بخش و وزیر صنعت معدن و تجارت در پایان این نشست، خبر داد.

معاون امور هماهنگی اقتصادی و توسعه منطقه ای وزارت کشور همچنین گزارشی از عملکرد استانها در حوزه اقتصادی با تمرکز بر اولویت های دولت در حوزه اشتغال ارائه کرد.

جبارزاده معاون سیاسی وزارت کشور نیز در این همایش گفت: جمع بندی نظرات استانداران در این نشست، به هیات دولت ارائه خواهد شد.