به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عمار الاسد نماینده مجلس سوریه در اظهاراتی عنوان کرد: هدف از بمباران جنوب سوریه و سایر مناطق در این کشور ایجاد بی ثباتی در این مناطق است.

وی افزود: ارتش رژیم صهیونیستی همیشه تلاش می کند روحیه تروریست ها را با حملات متفرقه بالا ببرد و سلاح هایی که ارتش سوریه در مناطق آزاد شده به دست آورده است ساخت رژیم صهیونیستی بوده و یا اینکه از اراضی اشغالی وارده جنوب سوریه شده است.

این نماینده مجلس سوریه تاکید کرد: حمایت بی وقفه رژیم صهیونیستی از گروه های تروریستی نشان دهنده میزان تمایل این رژیم به باقی ماندن این تروریست ها در جنوب سوریه است.