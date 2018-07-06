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۱۵ تیر ۱۳۹۷، ۲۰:۵۲

نماینده مجلس سوریه:

رژیم صهیونیستی از داعش در جنوب سوریه دفاع می‌کند

رژیم صهیونیستی از داعش در جنوب سوریه دفاع می‌کند

یک نماینده مجلس سوریه گفت که رژیم صهیونیستی از حضور گروه های تروریستی و مسلح در جنوب سوریه حمایت می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، عمار الاسد نماینده مجلس سوریه در اظهاراتی عنوان کرد: هدف از بمباران جنوب سوریه و سایر مناطق در این کشور ایجاد بی ثباتی در این مناطق است.

وی افزود: ارتش رژیم صهیونیستی همیشه تلاش می کند روحیه تروریست ها را با حملات متفرقه بالا ببرد و سلاح هایی که ارتش سوریه در مناطق آزاد شده به دست آورده است ساخت رژیم صهیونیستی بوده و یا اینکه از اراضی اشغالی وارده جنوب سوریه شده است.

این نماینده مجلس سوریه تاکید کرد: حمایت بی وقفه رژیم صهیونیستی از گروه های تروریستی نشان دهنده میزان تمایل این رژیم به باقی ماندن این تروریست ها در جنوب سوریه است.

کد مطلب 4340057

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