۱۵۰ کلاس طرح اوقات فراغت در خانه های فرهنگ گرگان برگزار می شود

محمدابراهیم جرجانی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برگزاری دوره های آموزش شهروندی، آموزش در حوزه سلامت، طرح های فوق برنامه اردویی و تفریحی، برنامه های آموزش قرآن، دوره های آموزشی هنری، علمی و مهارتی از جمله برنامه های پیش بینی شده سازمان فرهنگی، اجتماعی و ورزشی شهرداری در طرح اوقات فراغت خانه های فرهنگ است.

وی با اشاره به این که با شروع فصل تابستان یکی از مهمترین دغدغه های خانواده ها، بحث اوقات فراغت و استفاده از این فرصت ارزشمند است، افزود: برنامه ریزی برای استفاده بهینه از اوقات فراغت قطعاً می تواند در رشد و شکوفایی و شناسایی استعدادها بسیار موثر باشد و در این بین خانه های فرهنگ نقش برجسته ای دارند.

جرجانی با اشاره به فعالیت ۱۴ خانه فرهنگ زیر مجموعه سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری در سطح شهر ادامه داد: در برنامه های طرح اوقات فراغت امسال آموزش های شهروندی در خصوص اصلاح الگوی مصرف با مشارکت سازمان آب و فاضلاب هم پیش بینی شده است.

وی تصریح کرد: نهادینه کردن نشاط اجتماعی برای کاهش افسردگی، اضطراب و استرس و رسیدن سلامت رفتاری، جسمی و روحی و روانی در بین شهروندان از مهم ترین موضوعاتی است که باید مورد توجه و برنامه ریزی قرار بگیرد.

رئیس کمیسیون فرهنگی، اجتماعی، ورزشی شورای اسلامی شهر گرگان با تأکید بر این که باید با برگزاری برنامه های مختلف از جمله طنز، مسابقات ورزشی در محلات مختلف، موسیقی های بومی، هنرهای خیابانی، مسابقات نقاشی و برگزاری جشنوارهای فرهنگی و هنری نشاط اجتماعی جامعه را بالا ببریم، افزود: فعالیت‌های نشاط آور در جامعه نیاز فوری و حیاتی است و باید باور داشته باشیم که هر چه نشاط اجتماعی در جامعه افزایش یابد، آسیب‌های اجتماعی هم کاهش خواهد یافت.

جرجانی همچنین با تأکید بر ضرورت برگزاری روز ملی گرگان و هفته فرهنگی گرگان با اجرای برنامه های متنوع خاطر نشان کرد: با توجه به مصادف شدن این مناسبت ها با ایام ماه محرم باید با برنامه ریزی مناسبت نسبت به برگزاری این مناسبت اقدام شود.