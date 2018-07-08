سرقت در صدر جرایم پایتخت/ تاکید بر پاکسازی مناطق آلوده

سردار حسین رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به امنیت محله محور در تهران گفت: تلاش ما این است که در برنامه های امنیت محله محوری که به طور دائم داریم، محله ها را از لوث وجود انواع و اقسام مجرمین و تخلفات پاکسازی کنیم.

وی افزود: ما هر روزه بحث عملیات پاکسازی مناطق آلوده، امنیت محله محور توسط کلانتری ها و پلیس های تخصصی و مقابله با حضور اراذل و اوباش در پاتوق ها و ایجاد مزاحمت توسط آن ها را داریم.

رئیس پلیس پایتخت در پاسخ به این سوال که سه موضوع جرم خیزی در تهران بر اساس بسامد کدام هستند، گفت: قطعا سرقت اولویت اول و دغدغه مردم و بیشترین آمار جرم در تهران به شمار می رود.

وی با اشاره به طرح های پلیس برای مقابله با سرقت و اوباش گری گفت: به عنوان مثال طرح رعد برای مقابله با جرایم از سوی پلیس پیشگیری در کلانتری ها اجرا می شود. براساس این طرح ماموران کلانتری ها برای مقابله با انواع جرایم به ویژه سرقت از محلات اقدامات خود را تشدید کرده و به برخورد با سارقان، مالخران و مزاحمان آسایش مردم می پردازند.

سردار رحیمی اضافه کرد: بعد از سرقت، موضوع مهم دیگر، مواد مخدر است که به شدت روی آن ها برنامه ریزی می کنیم و مقابله با تولید و توزیع کنندگان مواد مخدر از اولویت های همیشگی ماست.

رئیس پلیس پایتخت با اشاره به اجرای مستمر طرح های پلیس تهران به صورت شبانه روزی در زمینه مبارزه با مواد مخدر گفت: این طرح ها بویژه در محلات پرخطر صورت می گیرد و در خصوص مبارزه با عمده و خرده فروشان مواد مخدر رویکرد اطلاعات و عملیات محوری داریم .

سردار رحیمی افزود: البته باید تاکید کنم که همگی در قبال آسیب های جامعه باید دغدغه داشته باشیم و با بهره گیری از ظرفیت های سازمان های مردم نهاد می توانیم موفق تر عمل کنیم.

وی ادامه داد: اوباش گری و نزاع خیابانی به عنوان سومین رتبه دیگر جرم ها در تهران است که اراذل و اوباش بدانند پلیس اجازه چنین اعمال مجرمانه ای را به آن ها نمی دهد.

سردار رحیمی در ادامه با اشاره به مراکز مشاوره در کلانتری ها و نیروی انتظامی افزود: وجود مراکز مشاوره در نیروی انتظامی یک انقلابی در کلانتری هاست.

وی تاکید کرد: ارائه مشاوره های لازم بسیار مهم است که مراکز مشاوره ما روزانه به هزاران نفر در تهران مشاوره می دهند. تلاش ما بر این است که پرونده هایی که جنبه امنیتی ندارد به این مراکز ببریم.

رئیس پلیس پایتخت گفت: بیش از ۴۰ درصد پرونده ها در این مراکز مشاوره می آیند و بالغ بر ۸۰درصد آن ها منجر به صلح و سازش می شود.