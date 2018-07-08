راهکارهایی برای تامین نیاز یکساله کاغذ مطبوعات

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاعرسانی معاونت امور مطبوعاتی و اطلاعرسانی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، دومین جلسه کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات با حضور نمایندگان ۶ موسسه مطبوعاتی بزرگ کشور در محل معاونت مطبوعاتی و به ریاست معاون مطبوعاتی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی برگزار شد.
سیدمحمدرضا دربندی، سخنگوی کمیته ساماندهی کاغذ مطبوعات با اشاره به بررسی پیشنهادات نمایندگان موسسات مطبوعاتی در این جلسه تصریح کرد: در پایان نشست امروز مقرر شد برای تامین نیاز یکساله کاغذ مطبوعات و نشریات، راهکارهای ارائه شده در اسرع وقت وارد مرحله اجرایی شود.
مدیر کل مطبوعاتی و خبرگزاریهای داخلی افزود: بر همین اساس، شناسایی و استفاده از ظرفیتهای جدید واردات کاغذ، رفع برخی مشکلات ثبت سفارش و گشایش اعتبار سفارشات قبلی، کمک به کاهش مشکل نقدینگی، رایزنی با کارشناسان بازرگانی وزارت صنعت، تجمیع سفارشهای خُرد برای تامین بهتر کاغذ از سوی واردکنندگان، تسهیل در گشایش اعتبار درخواست موسسات مطبوعاتی در بانک مرکزی، تسریع و تسهیل موانع تولید کاغذ در کارخانه چوب و کاغذ مازندران، از جمله موارد مطرح شده جهت پیگیری در این نشست بود.
وی اضافه کرد: نتایج بررسیهای کارشناسی در خصوص این موارد همچنین پیگیری گزارش کل منابع موجود کاغذ در بازار، تصمیمگیری در خصوص ثبت سفارش موسسات مطبوعاتی و استفاده از ظرفیت بانکی کشور برای همراهی با موسسات مطبوعاتی نیز در دستور کار جلسه آتی این کمیته در روز سهشنبه قرار گرفت.
دربندی همچنین تصریح کرد: با توجه به تاکید مقام معظم رهبری مبنی بر حمایت از کالای ایرانی و دستور صریح نهاد ریاست جمهوری به کارخانه چوب و کاغذ مازندران برای تولید کاغذ مطبوعات، تسریع در تولید داخلی و رفع برخی موانع موجود، از جمله مصوبات جلسه امروز بود.
«مشکل کمبود جهانی کاغذ، افزایش قیمت جهانی، سرعت عمل در ثبت سفارش و آغاز فرایند واردات، تخصیص سهمیه ارزی، نظارت دولت بر روند واردات و توزیع مناسب کاغذ وارد شده، ظرفیتسنجی برای توان واردات، مشکل نقدینگی موسسات مطبوعاتی، شناسایی مراکز جدید برای واردات» از جمله مهمترین مسائل مطرح شده توسط نمایندگان موسسات مطبوعاتی در این جلسه بود.
یادآوری میشود، جلسه آتی این کمیته با حضور نمایندگان موسسات مطبوعاتی، برخی از واردکنندگان و نماینده کارخانه چوب و کاغذ مازندران برگزار خواهد شد.
نظر شما