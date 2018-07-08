کلید آزمون دستیاری دندانپزشکی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر، سی و دومین آزمون دستیاری دندانپزشکی بعدازظهر پنجشنبه ۱۴ تیرماه ۹۷ به طور همزمان در دانشگاه های علوم پزشکی مستقر در شهر تهران، اصفهان، بابل، تبریز، شیراز، زنجان، کرمان، مشهد، یزد و همدان برگزار شد.

در سی و دومین دوره آزمون پذیرش دستیار در رشته های تخصصی دندانپزشکی سال ١٣٩٧ تعداد ۲ هزار و ۲۲۸ داوطلب ثبت نام کرده اند که از این تعداد ۱ هزار و ۳۶۳ داوطلب زن و ۸۶۵ داوطلب مرد بودند.

کلید اولیه سوالات در گروه A و گروه B در سایت مرکز سنجش آموزش پزشکی به نشانی sanjeshp.ir در اختیار داوطلبان قرار گرفته است.

داوطلبان تا ساعت ۲۴ فردا دوشنبه ۱۸ تیر ۹۷ فرصت دارند اعتراض خود را به صورت اینترنتی ارسال کنند.