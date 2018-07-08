تامین آب شرب شهرهای خوزستان در حال پیگیری است/لزوم اصلاح تعرفه آب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا و سیما، رضا اردکانیان در برنامه نگاه یک شبکه اول سیما افزود: در حال حاضر آب با کیفیت و قابل شرب در اختیار برخی شهرهای استان خوزستان قرار دارد.

وی با بیان اینکه امسال بطور متوسط دچار ۲۶ درصد کم بارشی بودیم ادامه داد: در استانهایی مانند سیستان بلوچستان و خوزستان، فارس و کرمان تا حدود ۸۰ درصد کم بارشی را تجربه کرده ایم. این در شرایطی است که پسابهای صنعتی همچون شرکت های نیشکر در رودخانه های پائین دست وارد و کیفیت آنها را متاثر ساخت از سویی تصفیه خانه ها و آب شیرین کن ها هم قادر به تصفیه آب با کیفیت به میزان لازم نبودند.

اردکانیان گفت:‌اعتبارات طرح غدیر برای آب رسانی و تامین کیفیت آب مورد نیاز استان خوزستان حدود ۵۵۰ میلیارد تومان بود که البته تاکنون برای این طرح بالای ۱۸۰۰ میلیارد تومان هزینه شده است.

وزیر نیرو اظهار داشت. اخبار صادرات آب به کشورهای عربی کذب است اما توقع نداریم این شایعات متوقف شود زیرا نان برخی در گرو آتش زدن و فرافکنی موضوع کم آبی است. در حال حاضر دولت هیچگونه برنامه ای در خصوص انتقال آب به کشورهای همسایه نداشته و ندارد وزارت نیرو هم در این امر بسیار مصمم است.

اردکانیان در خصوص وضعیت ذخایر آبی کشور گفت: سدهای کشور نسبت به سال قبل حدود ۲۵ درصد با کاهش آب مواجهند، آن بخشی از کشور که به آبهای سطحی متکی است با مشکل آبی بیشتری مواجه است اما دولت برای مدیریت این موضوع با اولویت تامین آب شرب، ‌ جدیت خوبی نشان داده است. از تعداد حدود یک هزار و ۱۵۷ شهر کشور، ۳۳۴ شهر با مشکل کم آبی مواجه است و جمعیت این شهرها بالغ بر ۳۴ میلیون نفر می باشد. طرحهای اضطراری را برای کمک به این شهرها آماده کرده ایم.

وی افزود: دولت برای تامین مالی این طرحهای اضطراری حدود یک هزار و بیست میلیارد تومان اعتبار تخصیص داده است و ما شروع به اجرای طرحها کرده ایم.

او گفت: برای رفع کردن مشکل کم آبی کشور بدنبال شیرین کردن و انتقال آب دریا به داخل کشور هم هستیم، بدنبال باروری ابرها و بازیابی پسابهای کشور هستیم زیرا همه اینها از مقولات تامین آب کشور است اما اینها باعث نمی شود که بدنبال رفع بدمصرفی نباشیم.

وزیر نیرو گفت: اگر بتوانیم بهره وری از آب را در بخش کشاورزی حدود ۱۰ درصد افزایش دهیم یعنی بدون هیچگونه لطمه ای به امنیت غذایی کشور، بتوانیم با آب کمتر غذای مورد نیاز را تأمین کنیم که قطعاً عملی است اطمینان داریم که مصارف شرب، صنعت، بهداشت و حقآبه های زیست محیطی ما برای جمعیتی تا دو برابر جمعیت فعلی، کافی خواهد بود.

اردکانیان افزود: همه دستگاه ها باید در این زمینه به هم کمک و افکار عمومی هم باید مطالبه اجتماعی کند تا الگوی مناسب کشت را در نقاط مختلف کشور، مستقر کنیم ضمن اینکه حدود ۱۰ میلیارد مترمکعب برای شرب، بهداشت و صنعت و نظایر آن و در شرایط معمولی حدود ۹۰ میلیارد مترمکعب در بخش کشاورزی مصرف می کنیم.

وی اضافه کرد: باید از بخشی نگری خلاص شویم و بپذیریم که آب، اصلی ترین مسئله است و هیچ دستگاهی به تنهایی نمی تواند در این موضوع موفق شود و باید با هم کار و اعتماد مردم را بیش از پیش جلب کنیم تا مردم، آب را به عنوان مسئله حیاتی زندگی خود و فرزندانشان بدانند.

وزیر نیرو با بیان اینکه دانش فنی و نیروی انسانی لازم را برای این موضوع داریم، افزود: با اتحادیه های صنعت برق و آب جلسات منظم هم اندیشی داریم و کارگروه هایی را در این زمینه تشکیل دادیم و برای بازگشت احتمالی تحریم ها چاره اندیشی کردیم. در زمینه فناوری های آب و برق نیازی به خارج نداریم. اقدامات خوبی را آغاز کردیم و بخش خصوصی در پسآب ها فعال است.

مصرف آب کشاورزی و شبکه های آب باید کنترل شود

وزیر نیرو گفت: از حدود ۷ میلیارد مترمکعب آب که در بخش شرب و بهداشت مصرف می کنیم حدود ۴ میلیارد و ۳۰۰ میلیون مترمکعب پسآب تولید می کنیم و این پسآب مهمترین منبع آب موجود است.

اردکانیان ادامه داد: حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون مترمکعب از پسآب را جمع آوری و تصفیه می کنیم و بیش از سه میلیارد مترمکعب پسآب هدر می رود که برای جمع آوری آن نیاز به منابع مالی داریم.

وی با اشاره به اینکه همه طرح های آبی کشور با مطالعه، طراحی و اجرا شده است گفت: هر یک مترمکعب فاضلاب تا ۴۰ مترمکعب آب سالم را می تواند آلوده کند.

اردکانیان با بیان اینکه مصرف آب کشاورزی و شبکه های آب باید کنترل شود، افزود: فشارهای سیاسی، اجتماعی و بحث های منطقه ای را نباید در تصمیم گیری های اصولی دخالت دهیم. باید بپذیریم یکی از عواملی که مصرف درست آب را در بخش های مختلف سخت می کند این است که این کالا ارزش واقعی خود را نداشته باشد.

لزوم اصلاح تعرفه آب

اردکانیان با بیان اینکه اصلاح قیمت آب بدون فشار به طبقه کم درآمد از جمله راهکارهاست، ادامه داد: بر اساس گزارش مرکز آمار ایران سهم آب و برق و فاضلاب در سبد هزینه خانوار فقط از سهم دخانیات، کمی بیشتر بود و از بقیه اقلام، کمتر بود. باید تعرفه آب را را نه با هدف درآمدزایی بلکه با هدف اصلاح مصرف مشترکان پرمصرف، اصلاح کنیم.

وزیر نیرو گفت: بحث مدیریت مصرف برق را از ۱۹ خرداد امسال از سازمان های دولتی آغاز کردیم و دولت هم اقداماتی را برای کنترل و کاهش مصرف آب و برق آغاز کرد. بر اساس آمار، با تغییر ساعات کار توانستیم به طور متوسط ۲ هزار مگاوات در اوج بار، مصرف برق را کاهش دهیم.

وی افزود: در تهران، ۲۵۰ گروه آغاز به کار کردند و می توانند پس از پایان ساعت کاری ادارات، دستگاه های سرمایشی را قطع کنند. اگر این صرفه جویی را نداشتیم برای تأمین این ۲ هزار مگاوات باید یک میلیارد و ۶۰۰ میلیون یورو سرمایه گذاری می کردیم تا نیروگاه بسازیم. از ۵۵ هزار مگاوات اوج بار، ۲۱ هزار مگاوات به دستگاه های سرمایشی مربوط است.

اردکانیان با اشاره به اینکه به نظر متخصصان، دمای آسایش بدن ۲۳ تا ۲۵ درجه است، گفت: با افزایش دمای کولر گازی از ۱۸ به ۲۵ درجه، ۴ هزار مگاوات صرفه جویی می شود. هر یک درجه افزایش دمای کولر، ۳ درصد مصرف برق آن دستگاه را کاهش می دهد.

وزیر نیرو گفت: پارسال ۹ هزار و ۳۰۰ مگاوات برق تولید کردیم اما امسال به علت کم بارشی و کاهش ارتفاع آب در سدهای مولد برق، در بهترین حالت، حدود ۴ هزار مگاوات برق تولید کردیم.

اردکانیان افزود: اگر با همراهی دولت و مردم، مصرف را مدیریت کنیم مشکلات ناشی از این کمبود را حل خواهیم کرد.

وی گفت: در ایالت کبک کانادا بیش از ۵۴ نفر بر اثر گرما جان باختند و در جمهوری آذربایجان در چهارشنبه گذشته به علت افزایش بار شبکه برق ناشی از دستگاه های سرمایشی، کل شبکه برق آنها فروپاشید.

خاموشی های برنامه ریزی شده برق را حتما اعلام می کنیم

اردکانیان با بیان اینکه بخشی از خاموشی ها ناشی از اتفاقات و حوادث ناشی از افزایش دماست، افزود: خاموشی های برنامه ریزی شده برق را حتماً اعلام می کنیم.

وزیر نیرو با اشاره به اینکه با همه همسایگان، شبکه تبادل انرژی داریم و این امتیاز بزرگی است گفت: می خواهیم به عنوان هاب بزرگ انرژی در منطقه باشیم. می خواهیم از طریق جمهوری های آذربایجان و گرجستان با روسیه و از آنجا به اروپا وصل شویم و این موضوع برای پایداری و ارتقای سطح ایمنی شبکه برق کشورمان بسیار ارزشمند است.

اردکانیان به شایعات فروش و انتقال آب و برق کشور اشاره و اضافه کرد: در مواقع پیک مصرف که خودمان نیاز داریم هیچ صدور برق نداریم اما حدود هزار و ۳۰۰ مگاوات برای صادرات برق ظرفیت داریم که به عراق، پاکستان و افغانستان صادر می کنیم و همچنین امکان واردات حدود ۷۰۰ مگاوات برق را داریم که از ترکمنستان، ارمنستان و آذربایجان واردات داریم.

وزیر نیرو با بیان اینکه ظرفیت زیادی برای انرژی های تجدیدپذیر از جمله خورشیدی و بادی داریم، گفت: می توانیم با استقرار پنل های خورشیدی در دشت های خشک و بی آب و روی دریاچه سدها، انرژی تولید و از تبخیر آب هم جلوگیری کنیم.

اردکانیان با اشاره به اینکه این کار را آغاز کردیم افزود: بر اساس برنامه ششم توسعه باید ظرفیت تولید ۵ هزار مگاوات انرژی تجدیدپذیر را داشته باشیم. تا پایان امسال ظرفیت نصب شده را در این زمینه به هزار مگاوات خواهیم رساند و سال آینده، آن را ۲ برابر خواهیم کرد.

اردکانیان در پاسخ به این پرسش که آیا تغییر ساعات کاری ادارات در مرداد تمدید می شود، گفت: دولت به استانداران اختیار داده است که در هماهنگی با شرکت های توزیعی برق با توجه به وضع دما تصمیم بگیرند. استاندار تهران فعلاً این تغییر ساعت را به مدت ۲ هفته تعیین کرد.

وزیر نیرو با بیان اینکه بهترین دستاورد ناشی از همکاری دستگاه ها در کاهش مصرف برق را در استان خوزستان داریم، گفت: این استان توانست مصرف برق را حدود هزار و ۵۰۰ مگاوات کاهش دهد.