آخرین وضعیت مذاکرات باشگاه پرسپولیس و وحید امیری

به گزارش خبرنگار مهر، مدیران باشگاه پرسپولیس همچنان منتظر بازگشت وحید امیری از زادگاه خود در خرم‌آباد به تهران هستند تا پای میز مذاکره با هافبک تیم ملی فوتبال ایران برای تمدید قرارداد بنشینند.

این بازیکن که قراردادش با سرخپوشان پایتخت به اتمام رسیده است سه پیشنهاد از تیم های باشگاهی قطر، کویت و ترکیه دریافت کرده است که هر کدام حاضرند هافبک ملی پوش پرسپولیس را با مبلغ قابل توجهی جذب کنند.

با این حال امیری در مذاکره تلفنی پنج‌شنبه هفته گذشته خود با حمیدرضا گرشاسبی به سرپرست باشگاه پرسپولیس اعلام کرده است فعلا در حال بررسی پیشنهاداتش است. اما شاید تمام این مسائل را با توجه به محرومیت پرسپولیس از حضور در نقل و انتقالات لیگ برتر برای شش ماه به تعویق بیندازد و در پرسپولیس بازی کند.

امیری که احتمالا تا پایان هفته به تهران خواهد آمد به مسئولان پرسپولیس قول داده است پای میز مذاکره با آنها می نشیند اما تصمیم نهایی خود را پس از بررسی تمام پیشنهادات انجام خواهد داد.