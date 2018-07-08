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۱۷ تیر ۱۳۹۷، ۱۰:۰۴

مرگ راکب موتور به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه

مرگ راکب موتور به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه

راکب موتور به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه در آزادراه شهید زین الدین با گاردریل برخورد و فوت کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان مومنی رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فاتب با بیان این مطلب گفت: ساعت١٨/٣٠ روز گذشته، در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید زین الدین رمپ ورودی به تهران نو یکدستگاه موتورسیکلت به علت تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه واژگون و با گاردریل برخورد کرد که در اثر شدت ضربه وارده، راننده در محل فوت و دو سرنشین دیگر موتورسیکلت از طریق اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.                     

وی افزود: توصیه پلیس راهنمائی و رانندگی به کلیه موتورسیکلت سواران که در حین رانندگی از کلاه ایمنی استفاده نمایند و از حرکت در محورهای بزرگراهی خودداری نموده و همچنین با سرعت مطمئنه رانندگی کنند تا در صورت وجود هرگونه خطر بتوانند وسیله نقلیه را کنترل نمایند و پایبند به اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی باشند تا شاهد وقوع چنین حوادث دلخراشی در سطح معابر نباشیم.

کد مطلب 4341352

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