مرگ راکب موتور به دلیل تخطی از سرعت مطمئنه

به گزارش خبرگزاری مهر، احسان مومنی رئیس اداره تصادفات پلیس راهور فاتب با بیان این مطلب گفت: ساعت١٨/٣٠ روز گذشته، در مسیر غرب به شرق بزرگراه شهید زین الدین رمپ ورودی به تهران نو یکدستگاه موتورسیکلت به علت تخطی از سرعت مطمئنه و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه واژگون و با گاردریل برخورد کرد که در اثر شدت ضربه وارده، راننده در محل فوت و دو سرنشین دیگر موتورسیکلت از طریق اورژانس به مراکز درمانی منتقل شدند.

وی افزود: توصیه پلیس راهنمائی و رانندگی به کلیه موتورسیکلت سواران که در حین رانندگی از کلاه ایمنی استفاده نمایند و از حرکت در محورهای بزرگراهی خودداری نموده و همچنین با سرعت مطمئنه رانندگی کنند تا در صورت وجود هرگونه خطر بتوانند وسیله نقلیه را کنترل نمایند و پایبند به اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی باشند تا شاهد وقوع چنین حوادث دلخراشی در سطح معابر نباشیم.